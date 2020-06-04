Tepebaşı’nda gündem Korona virüs süreci

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Korona virüs sürecine ilişkin toplantıda konuştu. Başkan Ataç, “Bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz Korona virüs ile mücadele çalışmalarını, bundan sonra da titizlik ile devam ettireceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Korona virüs ile mücadele sürecinde gerçekleştirilen belediye çalışmalarına ilişkin toplantıda, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Ataç, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden, mücadele sürecinde alınan önlemler ve gerçekleştirilen çalışmaların detayları hakkında bilgiler aldı. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen toplantıda Korona virüs sürecinde Tepebaşı Belediyesi’nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, belediye olarak başarılı bir çalışma döneminin sürdürüldüğünü kaydetti.

“Titizlik ile devam ettireceğiz”

Başkan Ataç, “Yaklaşık 3 aylık sürede, belediyemiz gerçekten çok başarılı işler gerçekleştirdi. Özellikle bazı müdürlüklerimiz, tedbir çalışmalarında çok aktif biçimde görev aldı. Belediyemiz her türlü zor koşulda hizmet vermeye hazırlıklı olduğu için bu süreci başarılı şekilde geçirdi. Bunun karşılığı olarak da vatandaşlarımızın çok büyük ölçüde memnuniyetini ve teşekkürlerini kazanmış olduk. Bu süreçte çalışanlarımızı korumak adına da önemli tedbirler aldık. Bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz koronavirüs ile mücadele çalışmalarını, bundan sonra da titizlik ile devam ettireceğiz. Toplum sağlığının çok önemli olduğunun bilinci ile önümüzdeki günlerde de çok dikkatli bir şekilde görevimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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