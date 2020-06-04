Eskişehir´de 2 kişinin testi pozitif çıktı, yakınları 6 kişi karantinaya alındı

<br>Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs testi pozitif çıkan akraba 2 kişi hastanede tedaviye alındı. Yaşadıkları iki katlı evdeki 6 kişi de 14 günlüğüne karantinaya alındı.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi´nde birlikte yaşayan M.Ö. ve Y.Ç.´nin hastanede yapılan Covid-19 testi pozitifi çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi ise yaptığı çalışma ile hastaların iki katlı evlerinde kalan 6 kişilik aileleriyle temaslı olduğunu belirledi. Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aile üyeleri B.Ö., D.Ö., B.Ö., E.N.Ö., B.Ö. ve N.Ö.´nün 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı bekçiler, evin girişini demir bariyer ve güvenlik şeridiyle kapattı. Karantinaya alınan ailenin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan evde dezenfekte çalışması yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-06-04 15:46:41<br>
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