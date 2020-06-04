Çocukları dijital tehlikelerden korurken asıl görev ebeveynlere düşüyor

Sosyal medya platformu YouTube’da çocuklara yönelik istismarı özendirecek tarzda videoların animasyon biçiminde yayınlanmasının tüm Türkiye’de büyük ses getirmesinin hemen ardından, devletin ilgili birimleri konunun takibinde olacağının açıklamasını yaptı.

Çocukları dijital tehlikelerden korurken asıl görevin ebeveynlere düştüğünün altını çizen Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, ebeveynlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu Tarz İçeriklerin Normalleştirilmesine İzin Verilmemeli”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın konu ile alakalı savcılığa yaptığı suç duyurusunun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi de Rusya, ABD ve Fransa menşeli bu videoların Türk diline çevrilerek Türkiye’de yayınlanmasını sağlayan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespiti için araştırmalarına devam ediyor. Söz konusu videoların milyonlarca kişi tarafından izlenmesi ve videolar hakkında yorumlar yapılmasının, bu videoların normalleştirilmesi ile gündelik yaşamın olağan bir yansıması olarak değerlendirilmesi gibi olumsuz durumlara yol açabileceğinin altını çizen Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, bu tarz videoların yasaklanmasının da yeterli çözüm olamayacağını vurguladı. Prof. Dr. Eraslan, “Teknik sınırlandırmalardan ziyade, bir çocuk bu tarz sitelere girmemeyi ve bu tip yayınları izlememeyi kendi kendine içselleştirmelidir. Bu konuda en büyük görev ise ebeveynlere düşmektedir” dedi. Eraslan ebeveynlere sorular yönelterek, “Çocuklarınız yasaklı sitelere giriş için VPN uygulamalarını kullanıyor ya da yasaklı sitelere giriş için bilgisayarının DNS ayarlarını değiştiriyor mu? Çocuklarınızın sosyal medya platformlarındaki arama geçmişlerine ulaşabiliyor musunuz? Yoksa çocuklarınız, tarayıcı geçmişini otomatik silen programlar kullanıyor ya da kendisi elle sürekli temizliyor mu? Çocuklarınızın dijital platformlardaki doğum tarihleri doğru mu? Yoksa doğum yılını değiştirip yaşını olduğundan büyük göstererek mi kaydolmuş? sorularının cevapları ebeveynler için son derece önemlidir ve cevapların takibi ebeveynler tarafından muhakkak yapılmalıdır” dedi.

“Çocuklarınızın Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarını Kontrol Edin”

Kriminal saatlerde çocukların dijital platformlarda çevrimiçi olup olmadığının kontrolünün ebeveynleri tarafından yapılması gerektiğini dile getiren Eraslan, anne ve babaların çocuklarının sosyal medya platformlarında hangi sayfaları ya da kişileri takip ettiğine, hangi kanallara abone olduğuna önemle dikkat etmesi gerektiğini belirtti. “Söz konusu bu sayfalardaki içeriklerin altına çocuklarınız nasıl yorumlar yapıyor? Çocuklarınız sosyal medya sitelerinde kimlerle konuşuyor? Tanımadığı insanlarla arkadaş oluyor mu, iletişime geçiyor mu? Çocuklarınız dijital platformlardan hangi kişisel bilgilerini paylaşıyor? Çocuğunuzla sosyal medya platformlarında arkadaş mısınız? Çocuğunuzun kişisel hesapları dışında başka hesaplarının olup olmadığını biliyor musunuz? Çocuğunuzun oynadığı dijital oyunları biliyor musunuz?” soruları ile ebeveynlerin çocuklar üzerindeki kontrolüne dikkat çeken Eraslan, “Çocuklarınızın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara, Tweenlik akımından etkilenip etkilenmediklerine dikkat etmelisiniz. Çocuğunuz meydan okumaları takip ediyor ve bunlar hakkında videolar çekiyor mu kontrolünü sağlamalısınız” dedi. İnternet alışverişi konusunda da ebeveynleri uyarmayı ihmal etmeyen Prof. Dr. Eraslan, “Çocuğunuz internetten alışveriş yapıyor mu? Yapıyor ise kart hareketlerini takip ediyor musunuz? Çocuğunuzun yanlış internet alışverişine karşı, kart ekstresinde yer alan şirketleri kontrol ediyor musunuz?” şeklinde konuştu.

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