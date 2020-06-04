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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Özdemir Çakacak’ın “Dünya Çevre Günü” mesajı

İHA

Vali Özdemir Çakacak’ın “Dünya Çevre Günü” mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Çakacak, mesajında, “Dünyamızda yaşanan küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunlarını hatırlatmak; kamuoyunda çevre bilinci ile hassasiyetinin oluşmasına vesile olmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla 1972 yılından bu yana ülkemizde ve dünyada 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak kutlanmaktadır. Covid19 Salgını süreciyle bir kez daha anlaşılmıştır ki herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması en insani haklardan birisidir. Bu nedenle çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletlerin ve vatandaşların ortak görevidir. Biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildiği, çevreyle dost, plânlı kentleşmenin esas alındığı ve çevre kirliliğinin önlendiği bir gelecek için öncelikle çevre konusundaki hassasiyetin ve bilincin daha da artırılması gerekmektedir. Çevre sorunları konusunda yürütülen çalışmaların takipçisi olan ülkemiz, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının da bilinciyle; ekonomi, şehirleşme, enerji ve daha birçok alanda çevrenin korunmasını ön plâna çıkaran politikalar yürütmektedir. Tabiat varlıklarımızı ve şehirlerimizin doğal dokusunu korumak, çevreye duyarlılığı artırmak için; sivil toplum örgütleri, basınyayın organları, eğitim kurumları ve vatandaşlarımızın işbirliği büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında insanlığın geleceğini tehdit eden bu sorunların çözümü, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini de zorunlu kılmaktadır.
Doğal ve tarihî güzellikleri ile çok zengin bir ekolojik ortama sahip olan ilimizde, bir yandan ekonomik büyümeyi desteklemek bir yandan da çevre kalitesini daha da artırmak; havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak temel hedefimizdir. Bu noktada dünyadaki “En Yaşanabilir ve En Güvenli” şehirler listesinin üst sıralarında yer alan ilimizin gerek sanayi gerek tarım gerekse turizm alanlarında daha da kalkınması için çalışırken bizler de çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmadan adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Tüm Eskişehirli hemşehrilerimizin daha temiz daha sağlıklı daha güvenli ve daha mutlu bir fizikî çevrede yaşaması için tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Tüm bunların yanında şunu da ifade etmeliyim ki; Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” toplumumuzdan büyük destek görmüş, kısa sürede benimsenerek toplumun tüm kesimlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Sıfır Atık Projesi’nin öncelikli olarak uygulandığı şehirler arasında yer alan ilimizin bu projedeki başarısı hepimizi mutlu etmektedir. Bu başarıda emeği olan Eskişehirli hemşehrilerime; projeye somut katkılar sunan belediyelerimize, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Eskişehirli hemşehrilerimin “Dünya Çevre Günü”nü kutluyor; temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya temennisi ile sağlıklı bir gelecek diliyorum." diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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