Sevgilisini öldüren Özlem: Namusumla oynadı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Eskişehir´de, tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özlem Çatalbaşoğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince `kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı. Çatalbaşoğlu'nun, emniyet ve savcılık ifadelerinde, Sanat´ın namusuyla oynadığını öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim" dediği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. <br>Öte yandan Emrah Sanat'ın cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda yakınının katılımıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-06-04 16:40:35<br>
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