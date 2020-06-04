Sevgilisini öldüren Özlem: Namusumla oynadı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>TUTUKLANDI<br>Eskişehir´de, tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özlem Çatalbaşoğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince `kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı. Çatalbaşoğlu'nun, emniyet ve savcılık ifadelerinde, Sanat´ın namusuyla oynadığını öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim" dediği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. <br>Öte yandan Emrah Sanat'ın cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda yakınının katılımıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-06-04 16:40:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.