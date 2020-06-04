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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunpazarı Belediyesi Sümer’de karantina altına alınan binayı dezenfekte etti

İHA

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Sümer Mahallesi'nde karantina altına alınan binada hemen dezenfeksiyon çalışması başlattı. 6 kişinin yaşadığı bina, ekipler tarafından girişinden başlayarak dezenfekte edildi.

Odunpazarı Belediyesi Sümer’de karantina altına alınan binayı dezenfekte etti

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Sümer Mahallesi’nde karantina altına alınan binada hemen dezenfeksiyon çalışması başlattı. 6 kişinin yaşadığı bina, ekipler tarafından girişinden başlayarak dezenfekte edildi.
Sümer Mahallesinde iki katlı bir evde ikamet eden iki kişide hastalık belirtileri göstermesi sonucu yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların, binanın diğer sakinleriyle yakın temaslı olduğu değerlendirildi. İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla bina 14 gün süre ile karantina altına alındı.
Odunpazarı Belediyesi, 6 kişinin ikamet ettiği binanın karantina altına alındığının bildirilmesi üzerine, binada süratle dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışması, 14 gün boyunca devam edecek. Ekipler, binayı girişten başlayarak dezenfekte etti.
Halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, Odunpazarı Bölgesi’nde Korona virüs nedeni ile karantina altına olan binalarda her gün düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi. Yetkililer, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için birincil öncelik. Bu denenle de halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Odunpazarı Belediyesi olarak bizler, virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Lütfen, eski alışkanlıklarımızdan vazgeçelim ve artık bu virüs ile yaşamayı öğrenmemiz lazım” dedi.

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