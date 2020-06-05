Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de, kontrolsüz şerit değiştiren tır otomobile çarptı. Yaşanan kaza şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, EskişehirKütahya yolu Karacaşehir yol ayrımında yaşandı. Öğle saatlerinde Karacaşehir yol ayrımında bulunan trafik ışıklarında duran araçlar, yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu esnada bir nakliye tırı, kontrolsüz şerit değiştirerek yan şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Kazada tır, otomobili yol kenarına kadar sürükledi.

Kaza, şehir polis kameralarına yansırken, şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.