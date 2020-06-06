Simülasyon oyununda otobüs kullanan Onur'u 30 bin kişi izliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simülasyon oyununda otobüs kullanan Onur'u 30 bin kişi izliyor

DHA

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, özel bir şirkette çalışan Onur Koç (29), otobüs şoförü olarak oynadığı simülasyon oyununda vitesli direksiyon seti kullanıp, apoletli kaptan gömleği giyerek, emniyet kemeri de takıyor. 30 bin izleyicisi olan ve gerçek otobüs kullanmayı çok istediğini ifade eden Koç, "Beni canlı yayınlarda gömlek, kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor, bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. İzleyenler otobüsten yayın yaptığımı düşünerek, gerçek sanıyor" dedi. Eskişehir´de, özel bir şirkette çalışan evli...

Simülasyon oyununda otobüs kullanan Onur'u 30 bin kişi izliyor

<br>Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, özel bir şirkette çalışan Onur Koç (29), otobüs şoförü olarak oynadığı simülasyon oyununda vitesli direksiyon seti kullanıp, apoletli kaptan gömleği giyerek, emniyet kemeri de takıyor. 30 bin izleyicisi olan ve gerçek otobüs kullanmayı çok istediğini ifade eden Koç, "Beni canlı yayınlarda gömlek, kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor, bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. İzleyenler otobüsten yayın yaptığımı düşünerek, gerçek sanıyor" dedi.<br>Eskişehir´de, özel bir şirkette çalışan evli Onur Koç, yaklaşık 6 ay önce bilgisayardan simülasyon oyunları oynamaya başladı. Önceleri TIR şoförü olarak oyunlar oynayan Koç daha sonra otobüs şoförlüğüne geçiş yaptı. Bilgisayar klavyesinden yönettiği oyunu yeterli görmeyen Onur Koç, yaklaşık 12 bin TL'ye vitesli direksiyon seti, koltuk ve görsel efektler için yeşil perde alarak, evinin bir odasını özel tasarlayıp, sosyal medya üzerinden de canlı yayınlar yapmaya başladı.<br>TİŞÖRTÜ ÇIKARIP, KAPTAN GÖMLEĞİ GİYDİ<br>Otobüs şoförlüğü yaptığı oyuna tişörtle çıkan Koç, bir süre sonra apoletli kaptan gömleği bularak kravat takıp, sanal oyunu gerçeğe taşıdı. Redeberger takma adıyla yaptığı yayınlara emniyet kemeri takıp, gerçek otobüs anonsları da ekleyen Koç´un sosyal medyadaki izleyicisi kısa süre 30 bin kişiye ulaştı. Giyiminden dolayı kendisine çok destek geldiğini ifade eden Koç, "Simülasyon oyunları oynamak için önce direksiyon seti almaya karar verdim. Evde kendim oynamaya başladım. Evdeki sistemimde simülasyon oyunları üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladım. Önceleri TIR kullanarak başladım, daha sonra otobüs kullanarak devam ettim. Otobüs kullanmak daha çok hoşuma gitti. Sosyal medya üzerinden yayınlar yapıyordum ama bir süre sonra tişörtle yayın yapmak yerine gidip otobüs sürücüleri gibi giyinmek istedim. Gittim gömlek giydim, kravatımı taktım. Sonra apolet eksik diyerek apoletler edindim. Sosyal sorumluluk olsun diyerek oturduğum koltukta emniyet kemeri taktım. İnsanlara, izleyenlere teşvik olsun diye çıkma bulduğum emniyet kemerini bağladım. Yayınlarda kemer takıyorum, uyarı anonsları geçiyorum" dedi.<br>SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLIYOR<br>Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda izleyenlerin kendisine sohbet kısmından yazarak eşlik ettiği hatta şarkı isteklerini ilettiğini anlatan Koç, "Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Otobüs kullanırken müzik çalıp mikrofondan konuşuyorum. İzleyenler de yazarak bana eşlik ediyorlar. Koronavirüs nedeniyle evlerinde olanları gerçek şehir haritaları üzerinden memleketlerine de götürmüş oluyorum. Bu süreçte Türkiye´de 8 defa tur attım diyebilirim. İzleyenler de bana şehirler konusunda istekte bulunuyor. Simülasyon oyununda Türkiye´den 61 şehrin yolları, otogarları var. Şehir merkezleri bire bir benzemiyor ama yolları çok benziyor. İnsanlar da bunları izleyip yazarak, bana katılıyor" diye konuştu.<br>'HAYALİM GERÇEK OTOBÜS KULLANMAK'<br>Otobüs şoförü olmak gibi bir hayalinin olmadığını, ancak gerçek bir otobüs kullanmayı çok istediğini kaydeden Onur Koç, "Gerçek otobüs kullanmak gibi bir hayalim var. Uzun yol şoförlüğü için ehliyetim yok ama belli bir süre sonra otogara gidip bir araç kullanmak istiyorum. Beni yayınlarda gömlek, kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor, bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. Gömleğimi ben ütülüyorum, yayına başlamadan bir hazırlık yapıyorum. Otobüs sürmek bana çok keyif veriyor" dedi.<br>'İZLEYENLER GERÇEK SANIYOR'<br>Sosyal medyada yayınlarını bazen gerçek sanıp sorduklarını belirten Koç, "Geceleri yayın yaparsam, gece karanlığında, gündüz yayın yaparsam gündüz haliyle simülasyonu oynuyorum. İzleyenler yayını gerçek otobüsten yaptığımı düşünüyor. Oyun olup olmadığını soruyor. Şimdi direksiyon setini büyütüp, otobüs direksiyonu alacağım. Evdeki odamda bu sistemi kurmak bana 12 bin liraya mal oldu. Çünkü 2 monitör, direksiyon seti, vites, yeşil perde, bilgisayarı baya masraflı oldu benim için ama büyük keyif alıyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU<br>2020-06-06 11:05:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini öldürmekle suçlanan koca: Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Eşini öldürmekle suçlanan koca: Onu ben öldürmedim. ...
Pazaryeri İlçe Stadyumu'nda cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Pazaryeri İlçe Stadyumu'nda cuma namazı kılındı
Videodan öğrenip düz kontak yapan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Videodan öğrenip düz kontak yapan hırsızlar ...
Eskişehir'de, parkta 10 bin kişi cuma namazı kıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de, parkta 10 bin kişi cuma namazı kıldı
Sokağa çıkma izninin keyfini doyasıya yaşadılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma izninin keyfini doyasıya yaşadılar
ESMİAD başkanının kargo şirketleri hakkındaki açıklaması
YEREL HABERLER ESMİAD başkanının kargo şirketleri hakkındaki ...
Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu
'Bavulumda Sanat Var' etkinliği online olarak devam ediyor
YEREL HABERLER 'Bavulumda Sanat Var' etkinliği online olarak devam ...
Parklarda çim biçme çalışması
YEREL HABERLER Parklarda çim biçme çalışması
ESOGÜ'den Diyetisyenler Günü açıklaması Diyetisyen Figen Esen: "Diyetisyenlik eğitimi olmayanlar bu alana müdahil olmamalı"
YEREL HABERLER ESOGÜ'den Diyetisyenler Günü açıklaması Diyetisyen ...
Kepenk açan helvacılar işlerinin açılmasını umuyor Helvacılar da dükkanlarını açtı
YEREL HABERLER Kepenk açan helvacılar işlerinin açılmasını ...
Muhtarlıklar ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Muhtarlıklar ilaçlanıyor
TÜBİTAK, ESOGÜ - TUSAŞ işbirliğine onay verdi
YEREL HABERLER TÜBİTAK, ESOGÜ - TUSAŞ işbirliğine onay verdi
Video izleyerek öğrendikleri düz kontakla otomobil çaldılar Otomobil kullanmayı bilmeyen 5 şüpheli aracı çarpa çarpa Bursa'ya götürdü Şüphelilerin otomobil kullanmayı bilmedikleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Video izleyerek öğrendikleri düz kontakla otomobil ...
(Özel) Petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez Kehribar alırken dikkat edin Sahte kehribar ürünler piyasada oldukça fazla Nurettin Sargın “Bilmediğiniz yerlerden kehribar diye satılan ürünlerden almayın”
YEREL HABERLER (Özel) Petrol bitmediği sürece sahte kehribar ...
Çocuklarda ek gıda nasıl olmalı Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Filiz Genç: "İlk gıdalar meyve değil, sebzeler olmalı"
YEREL HABERLER Çocuklarda ek gıda nasıl olmalı Eskişehir Özel Ümit ...
Korona virüs korkusu sakalları vurdu Erkeklerin saç ve sakal trendleri değişiklik gösterdi Vatandaşlar daha hijyenik olduğu gerekçesiyle saç ve sakalları kısalttı Kuaför Hasan Yılmaz; “İnsanlar korktuğu için artık kısa saç ve kısa sakal tercih ediliyor”
YEREL HABERLER Korona virüs korkusu sakalları vurdu Erkeklerin saç ...
(Özel) Pandeminin hukuki aşısı ’arabuluculuk’ Arabuluculuk yargının yükünü hafifletecek Avukat Arabulucu Ayşin Köycü; "Pandemiden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde ilk tercih arabuluculuk olmalı" "Yıllar süren dava konusu uyuşmazlıklar, arabuluculuk ile saatler içinde sonuçlanabiliyor"
YEREL HABERLER (Özel) Pandeminin hukuki aşısı ...
Odunpazarı Belediyesi Sümer’de karantina altına alınan binayı dezenfekte etti
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Sümer’de karantina altına ...
Sevgilisini öldüren zanlı: “Böyle olmasını istemezdim” Cinayet zanlısı Özlem Çatalbaşoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Sevgilisini öldüren zanlı: “Böyle olmasını ...
Sevgilisini öldüren Özlem: Namusumla oynadı (2)
YEREL HABERLER Sevgilisini öldüren Özlem: Namusumla oynadı (2)
Başkan Ataç'ın Dünya Çevre Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç'ın Dünya Çevre Günü mesajı
Vali Özdemir Çakacak’ın “Dünya Çevre Günü” mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın “Dünya Çevre Günü” mesajı
Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sağlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X