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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü'de yol çalışmalarına başlandı

İHA

Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan ana güzergahların bulunduğu yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

İnönü'de yol çalışmalarına başlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan ana güzergahların bulunduğu yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un girişimleri ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması başladı. Çalışmalar neticesinde ilçe sakinleri gösterdiği gayretten dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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