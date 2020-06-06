Telefon dolandırıcısı tutuklandı

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Eskişehir'de internet ortamında telefon alımsatım konusunda bir vatandaşı dolandıran H.T. (20) isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. isimli vatandaş internet ortamından telefon almak için H.T. isimli şahıs ile anlaştı. Kısa süre içerisinde dolandırıldığını anlayan A.Y. durumu Çarşı Polis Merkezine bildirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahıs Emek Mahallesindeki adresinde yakalandı. H.T. isimli şahıs, çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklandı.

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