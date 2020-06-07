Elektrikli scooterlerın öğrenci dostu olmayan fiyatı

Türkiye’nin bazı şehirlerinde faaliyete başlayan elektrikli scooterlerın kiralama fiyatının yüksek olması, Eskişehir'de yaşayan öğrencilerin de cebini yakıyor.

Türkiye’nin bazı şehirlerinde yeni bir ulaşım aracı olarak faaliyete başlayan elektrikli scooterlar, yüksek fiyatları sebebiyle öğrenciler tarafından olumsuz karşılanıyor. İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi şehirlerde faaliyet gösteren ulaşım aracı, bir uygulama üzerinden açılıp kullanılabiliyor. Dakikada 59 kuruş kirası olan bu araçlardan, ilk açıldığında da 2 lira başlangıç parası alıyor. Eskişehir’de öğrenci olan Akın Çevikkan, elektrikli scooterın fiyatı ile ilgili “Eskişehir gibi öğrenci ve gençlerin çok yaşadığı şehirlerde daha ucuz olması gerekir. Taksiden daha ucuz ama tramvay ve otobüse göre fiyatları daha yüksek. Denemek için bir kere kullandım. Çok pahalı olduğu için bir daha binmedim. Ucuz olsa kullanmak isterim” şeklinde konuştu.

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