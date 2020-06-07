Koronavirüs tespit edilince ailesiyle karantinaya alındı

<br>ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan M.Ç., eşi ve çocuğuyla birlikte oturdukları evde 14 gün için karantinaya alındı.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi´nde oturan M.Ç.´ye, belirtiler görülmesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine evde tedavi edilmesi kararı alınan M.Ç. ile temaslı olduğu eşi ve çocuğu için karantina kararı alındı. 3 katlı apartmanın en üst katında oturan ailenin daire girişi, şerit çekilerek, kapatıldı. Apartman önünde de 3 mahalle bekçisi, güvenlik tedbiri aldı. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, ailenin yaşadığı daire ve apartmanı dezenfekte etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir <br>2020-06-07 13:59:24<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.