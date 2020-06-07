Eskişehir’de bir ev karantinaya alındı

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Eskişehir’de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yapılan testi pozitif çıkan M.Ç., eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadıkları evde karantina altına alındı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde ikamet eden M.Ç.’de korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. M.Ç.’nin testi pozitif çıkması üzerine evinde tedavi altına alınmak istedi. Bir binanın üçüncü katında bulunan evinde tedavi altına alınan M.Ç. ile yakın temas halinde bulunan eşi ve çocuğu 14 gün boyunca karantina altına alındı. Odunpazarı Belediye ekipleri ise daire ve apartmanı dezenfekte etti.

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