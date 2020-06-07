Hastaneye götürülürken, ambulansta doğum yaptı

<br>Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalıççık ilçesinde doğum sancısı tutan Unzile Şahin, hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren 112 Acil Servis ekibinden acil tıp teknisyeni (ATT) Nihal Şerbetçioğlu, kendisinin de doğum günü olduğunu belirterek, ''Çok özel bir doğum günü hediyesi oldu. Bebeğin ismini ailesi 'Salih' koydu. Bebek ve annesinin sağlık durumu çok iyi'' dedi.<br>Mihalıççık ilçesinde oturan Unzile Şahin´in doğum sancısı tutunca, yakınlarını 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kontrollerinin ardından Şahin´i ambulansa alarak Eskişehir Şehir Hastanesi´ne götürmek için yola çıktı. Bu sırada Unzile Şahin´in doğumunun başladığını fark eden sağlık ekibinden acil tıp teknisyeni Nihal Şerbetçioğlu ve ambulans ekibinden Rümeysa Kaya ile Coşkun Arslan, hastane yolunda doğumu gerçekleştirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Unzile Şahin, Şehir Hastanesi´ne ulaştırılarak yeni doğan servisine alındı. Şahin ailesi, yeni doğan bebeklerine 'Salih' ismini verdi.<br>Anne Unzile Şahin´e ambulansta doğum yaptıran Eskişehir 112 Mihalıççık 1 Nolu istasyonda görevli ATT Nihal Şerbetçioğlu, bebeğin ambulansta doğmasının özel bir an olduğunu ve kendisinin de doğum günü olduğu ifade ederek, ''Bugün benim de doğum günüm, ambulansta doğum yaptırmak çok özel bir an ve çok güzel bir doğum günün hediyesi oldu. Anne ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN<br>2020-06-07 14:39:30<br>

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