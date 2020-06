Yeni normalde hastane kuralları nasıl olacak? Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi: "Misafirlerimizin de sağlık için bireysel kurallara dikkat etmelerini rica ediyoruz" "Hastanede altın kural; maske ve mesafe"

Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, “Vatandaşlarımız tüm toplu alanlarda olduğu gibi hastanemize ziyaretlerinde de en önemli tedbirin maske takmak olduğunu unutmamalıdır. Bekleme alanlarımızda, vezne işlemlerinde ve servis kullanımlarımızda sosyal mesafenin korunması önem arz ediyor” dedi.

Tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan salgının ciddi boyutlara ulaştığını belirten Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi bu zaman zarfında sağlık hizmetlerinde hiçbir aksama yaşanmadığını, her zaman olduğu gibi hizmetlerin alınan tedbirler doğrultusunda devam ettiğini kaydetti. Özel Ümit Batıkent ve Vişnelik hastanelerinde ve tıp merkezinde salgının ilk günlerinden bu yana tüm tedbirlerin alınarak tüm birimlerde sağlık hizmetini sürdürdüklerini aktaran Züberi, “Rutin muayene ve ameliyatlarımız devam etti. Acil birimimiz bu süreçte biraz daha yoğun çalıştı. Sağlık Bakanlığının genelgesinde belirtilen tarihler aralığında Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz ve Spor Salonu Birimimiz hizmete ara vermişti. 1 Haziran itibariyle bu birimlerimiz de çalışmaya başladı. Bu birimlerimiz dışında hastanemizde tüm polikliniklerde muayeneler, diyaliz, onkoloji bölümümüz ve ameliyatlarımız devam etti” şeklinde konuştu.



"Bireysel kurallara dikkat edelim"

Özel Ümit Hastaneleri’nde salgın süresince korona virüse karşı ciddi önlemler alındığını hatırlatan Züberi, normalleşme süreci ile birlikte önlemlere nasıl devam edileceğini ise şöyle açıkladı:

“Hastanenin tüm giriş ve çıkış kapıları kontrol altında olacak, sağlık personellerimiz tarafından ateş ölçümü yapılacaktır. Öksürük, ateş, solunum sıkıntısı ve virüse dair belirti gösteren misafirlerimiz acil alanda kontrolden geçecektir. Hastanemizin tüm alanlarında sosyal mesafe kuralı uygulanacaktır. Pandemi döneminin başından itibaren olduğu gibi hastanelerimizin bütün ortak alanları, ameliyathane, poliklinik ve hasta odalarımızda dezenfeksiyon çalışması yapılmaya devam edecektir. Bu süreçte bazı il içi ve ilçe hasta servislerimizde kısmi ve tamamen olmak üzere bazı kısıtlamalar yapmak durumunda kalmıştık. Normalleşme ile birlikte servislerimiz hizmete devam edecektir. Yine servislerimizde sosyal mesafe kurallarına yönelik düzenlemeler olacaktır. Servis kullanımında, Sağlık Bakanlığının genelgesinde bahsedildiği üzere maske takma zorunluluğuna devam edilecektir. Normalleşme ile birlikte kurallar biraz yumuşatılacaktır. Biz hasta güvenliği ve sağlığı açısından tüm önlemlerimizi en iyi şekilde aldık. Misafirlerimizin de sağlık için bireysel kurallara dikkat etmelerini rica ediyoruz.”



Her bireye sorumluluk düşüyor

Normalleşme sürecinde sağlık kurumlarına giden vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini ve hastaneye gelmenin kuralları neler olacağını da anlatan Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, “Normalleşme ile sıkı önlemler gevşetildi. Tabi ki virüsün tamamen hayatımızdan çıktığı düşüncesi söz konusu olamaz. Bugüne kadar alınan tedbirler toplumsal ve zorunlu tedbirlerdi. Fakat şu anda tedbirler kişiselleşti ve burada her bireye büyük sorumluluklar düşüyor. Sağlık hizmeti sürekliliğinin devam etmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız tüm toplu alanlarda olduğu gibi hastanemize ziyaretlerinde de en önemli tedbirin maske takmak olduğunu unutmamalıdır. Bekleme alanlarımızda, vezne işlemlerinde ve servis kullanımlarımızda sosyal mesafenin korunması önem arz ediyor. Muayene sırasında polikliniklerimize sadece muayene olacak vatandaşlarımızın girmesi hem misafirlerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için önemlidir. Hastane ziyaret kısıtlamaları devam edecektir. Ziyaretlerimiz 19:0020:00 arası ve hastanın ihtiyacını karşılamak amacı ile bir kişi ile sınırlı olacaktır. Bu ziyaretçinin mümkün olduğunca aynı kişi olması yayılımı azaltacaktır. Yoğun bakım ziyaretlerimiz bir süreliğine daha yasaktır. Hastanelerimizde gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Misafirlerimizden daha özverili davranmalarını bu sürecin geçici olduğunu ve tüm bu önlemlerin toplumun sağlığı ve özgürlüğü için yapıldığını vurgulamak istiyorum. Her bireyin hakkı olan sağlık hizmetini layık bir şekilde verme ilkemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Halkımıza duyarlılıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

