Sahte güneş güzlüğü dünyanın sorunu Güneş gözlüğü bir aksesuar değil ve birçok hastalığa sebep oluyor Türkiye Optisyenler ve Gözlükçüler Üst Yönetim Kurulu Üyesi Murat Destici; "Güneş gözlüğü denetim dışı satış yapılan yerlerden satın alınmamalı" "Gözlüğün çamı da, çerçevesi de belirlenen standartlarda yapılmış olmalı" "Yerel güneş gözlüğü üretiminin ülkemizde başlaması gurur kaynağı”

Türkiye Optisyenler ve Gözlükçüler Üst Yönetim Kurulu Üyesi Murat Destici, güneş gözlüğünün her şeyden önce bir sağlık ürünü olduğunu, bu sebeple insanın sağlığına hitap ettiğini belirterek, denetim dışı satış yapılan yerlerden satın alınmaması gerektiğini belirtti.

Destici, güneş gözlüğün bir aksesuar olmadığını söyledi. Optisyenlerde satılan güneş gözlüğü ve dışarıda satılan gözlüklerinin arasındaki farkı ve sahte güneş gözlüklerin nasıl hastalıklara neden olabileceğini anlatan Murat Destici, "Güneş gözlüğü her şeyden önce insanın sağılığına ilgilenen önemli bir araçtır. Model olarak belki seçilme hakkı tanımlanabiliyor; farklı renklerde, farklı tiplerde çıkabiliyor, ama güneş gözlüğü her şeyden önce bir sağlık ürünüdür. Bunu sağlık ürünü olmasının sebebi de insanın sağlığına hitap etmesidir. Örneği erken yaşlarda dahi güneş gözlüğü kullanmaya başlayan insanlarda katarakt denilen retinasının saydamlığını kaybetmesinden ortaya çıkan göz hastalığı olmuyor. Sarı nokta hastalığı, retina dekolmanı, katarakt gibi rahatsızlıkların hepsi güneş gözlüklerin üzerindeki camların yapısı ile bağlantılıdır. Optisyenlik müesseseleri dışında satılan bütün ürünler sahtedir. Onların yapıldığı yerlerle bizim üretim departmanlarımız arasında çok büyük farklar var. Güneş gözlüğü diye dışarıda satılan ürünler tamamen hiçbir denetimi olmayan ürünlerdir. Hatta çerçevelerinde bile kullanılan ürünlerin hepsi atık maddedir. Sağlık testi yok, alerji testi yok. Onların üzerinde kullanılan malzemelerin sistematik olarak insan vücudu ile alakalı alerji ve hangi sorunlara yol açıp açmayacağı konusunda hiçbir bilgi yok. Bu ürünlerin içinde ne var ne yok bilmiyoruz, ama bir tanesi incelendiğinde aspest denilen malzeme çıktı, atıklardan dolayı. Bu tip malzemelerin deri kansere yol açtığını, bu gözlükleri kullanan birçok insanın bu tip sorunlarla karşı karşıya kaldıkları ortaya çıkıyor" dedi.

Murat Destici, "Bizim optisyenlik müesseselerimizde satılan ürünlerin tamamen araştırılarak, incelenerek ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş, insan sağlığına hiçbir zararı olmaya ürünlerden yapılıyor. Bunların hepsinin Sağlık Bakanlığı tarafından denetimleri var. Üretilen fabrikaların tarafından da bunların hepsinin gerekli işlemleri ve dosyaları hazırlanarak Sağlık Bakanlığına gönderilen ürünler bunlar. Vatandaşların bu camların kalitesin nasıl olduğunu anlaması mümkün değil. Nasıl ki ilaç alırken bir eczaneden alırsınız, eğer gözlüğü de bir optisyenlik müesseseden alırsanız aklınızda bu ürünle alakalı hiçbir soru işareti kalmaz. Çünkü bu ürünler senede en az iki defa denetleniyor. Mevcut optisyenlik müesseseleri Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır; Sağlık Bakanlığı tarafından bu eğitimi almış ve gözlükçülük yapabileceğine dair belgeleri olan ve bu hizmeti verebileceğini ispatlamış insanlar çalışmaktadır. Biz Sağlık Bakanlığı tarafından barkodlandırılmış ürünlerle size hizmet veriyoruz. Her ürünün ayrı ve özel dosyası Sağlık Bakanlığına sunuluyor.”



“Sahte güneş gözlüğü dünyada var olan bir sorun”

Sahte güneş gözlüğünün dünyanın her ülkesinde var olan bir sorun olduğunu ifade eden Murat Destici, “Sahte gözlükler ile ilgili de biz her turlu şikayeti yaptık ve yapıyoruz. Ama bazı nedenlerden dolayı onun ithalatını engelleyemiyorlar. Bu sadece Türkiye’de değil bu dünyada var olan bir sorundur. Daha gelişmiş ve eğitim açısından üst noktada olan ülkelerde kişisel olarak bu tür ürünlerin tercihi çok yapılmıyor” dedi.

Destici, internet üzerinden ucuz fiyatta satılan gözlükler ile ilgili olarak da “Başka bir sorun da internetten satılan ürünlerdir. Mesela; Bizim on liraya sattığımız bir ürün internette beş liraya satılıyor. Başka mallarda da böyle oluyor. Ama bunun imkânı yok, çünkü bunun sahtesi internette var. Onlar her kanaldan insanlara ulaştırıyorlar bizim istediğimiz sizin dikkat etmenizdir” ifadeleri kullandı.



“Yerel güneş gözlüğü üretimi başladı”

Türkiye’nin yerel güneş gözlüklerinin de 45 yıldır üretime başladığını anlatan Murat Destici, konuyla ilgili şunları söyledi;

“Türkiye Optisyenler ve Gözlükçüler Üst Kurulu üyesi olarak benim en çok gurur duyduğum olaylardan birisi bizim yerli güneş gözlüklerimiz de son dört beş yıldır başladığıdır. Bu ürünlerin kalitesi çok iyi, onların satışları de optisyenlik müesseselerde var. Yabancı ürünlere göre yerli ürünlerimiz daha ucuz. Yerli gözlüklerde herhangi bir kalite standartların eksikliği bulamazsınız. Yerli ürünlerimizin yurtdışında da satışları var. O yüzden Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütünün denetlemeleri için kalitesini daha iyi durumda tutması gerekiyor.”



Orijinal güneş gözlüklerin fiyatı 200 liradan başlar

Destici, bir orijinal güneş gözlüğünün fiyatı kaç liradan başladığı sorusunu ise, “Gözlüklerin fiyatı 200 liradan başlıyor bu kişinin istediği markaya göre değişiyor. Kullanılan malzemeye ve yapısına göre fiyatlar da değişiyor. Bir güneş gözlüğü aldığınızda en az 200 lira harcamanız gerekiyor” şeklinde cevap verdi.

