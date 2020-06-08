Korona sürecinde meyve fiyatları düştü

Korona virüs (Covid19) ile mücadele günlerinde normalleşme sürecine girilirken, bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlayan meyvelerin fiyatlarının düşük olduğu gözlendi.

Korona virüsün kendini gösterdiği ilk günlerde evlerinde kalan Eskişehirliler, normalleşme süreciyle birlikte kontrollü şekilde sokağa çıkmaya başladı. Vatandaşlar pandemi nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca evlerinde kalırken, bu süreçte meyve fiyatları geçen yıla göre düştü. Bu kapsamda Eskişehir'de; karpuzun kilosu 2,5, elma 8, erik, armut ve kayısı 10, çilek ve yenidünya 12, kivi ise 15 liradan satılıyor.



"Önümüzdeki günlerde fiyatlar düşecektir"

Konuyla ilgili konuşan 50 yıllık pazarcı Emin Özkaya, "Korana sürecinde esnaf elinden geldiğince vatandaşa yardımcı olmaya çalıştı. Fiyatlar şu an için normal, uçuk fiyatta ürün yok. Hatta fiyatlar geçen seneye göre yüzde 30 oranında düşük. Mesela geçen yıl bu zamanda erik 15 lirayken şu an 10 lira. Önümüzdeki günlerde fiyatlar biraz daha düşecektir. Örneğin karpuzun kilosu şu anda 2,5 liradan satılıyor. 15 gün sonra karpuzun kilosunun 1 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

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