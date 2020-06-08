10 gün bu adreslere yaklaşmayın

KonyaAnkara, AnkaraEskişehir, EskişehirAlifuatpaşa garlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılmaya başlandığı belirtilerek çevrede yaşayan vatandaşlar uyarıldı.

Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmadığı belirtilerek, "İlan edilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde 818 Haziran 2020 tarihleri arasında; vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.



İlaçlama yapılacak tarihleri ve güzergâhı

Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yaptığı açıklama yaparken ilaçlama yapılacak tarihleri ve güzergâhı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“08 9 Haziran tarihlerinde KonyaAnkara arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,0910 tarihlerinde AnkaraEskişehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 1011 Haziran tarihlerinde EskişehirAlifuatpaşa arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 1213 Haziran tarihlerinde AlifuatpaşaEskişehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 115 Haziran tarihlerinde EskişehirAnkara arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 1618 Haziran tarihlerinde Ankara Konya arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında bu ilaçlama yapılacak”

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