Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

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Eskişehir'de, İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 18 muvazzaf asker yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı' yapılanmasına yönelik soruşturmalar çerçevesinde, aranan şüphelilerin kentte olduğunu belirlendi. Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyon sonucu, haklarında gözaltı kararı verilen 18 muvazzaf astsubay yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

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