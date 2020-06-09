Eskişehir’de akılalmaz görüntüler İzmir ve İstanbul'da tepki çeken görüntülere bir yenisi Eskişehir'de eklendi Kanlıkavak parkında yüzlerce kişi müzik eşliğinde vakit geçirdi Tedbirsiz normalleşme görenleri hayrete düşürdü

Eskişehir’de Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak parklarda müzik eşliğinde bir arada oturan vatandaşların görüntüsü görenleri şoke etti.

Tüm Türkiye’de Korona virüs (Covid19) etkilerinin zamanla kontrol altına alınmaya başlaması ile atılan normalleşme adımları sürüyor. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının düzenlenmemesi, kafe, restoran ve lokantaların tekrar faaliyete başlaması gibi adımlar atılırken vatandaşların normalleşme sürecini yanlış anlayarak tedbirsiz hareket etmesi ise kamuoyunu tedirgin ediyor. Son olarak İzmir Kordonboyu’nda ve İstanbul Moda sahilinde vatandaşların tedirsiz normalleşmesi ile ortaya çıkan görüntülere bir yenisi de Eskişehir’de eklendi. Özellikle gençlerin buluşma noktası olan Kanlıkavak parkında hafta sonu ve geçtiğimiz gün yaşanan kalabalık dikkat çekti. Sümer mahallesinde bulunan parkta yüzlerce vatandaş müzik eşliğinde sosyal mesafe gibi tedbirlere uymadan bir arada oturup doyasıya eğlendi. Her gün ortaya çıkan benzer manzaralar görenleri hayrete düşürürken o anlar ise duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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