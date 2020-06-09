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İnönü ilçesinden geçen BilecikKütahya karayolu Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması başladı.

İnönü Belediye Başkanlığı, talep üzerine köprüde korozyondan dolayı meydana gelen banket ve tretuvar bakım onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle Bilecik Kütahya otoyolunda ulaşım İnönü Kavşağı Jandarma arasında kontrolü ve tek şeritten çift yönlü olarak verileceği belirtildi.

İnönü İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sakinleri ve sürücüler çalışma süresince dikkatli olmaları konusunda uyarıldılar.

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