İMO Eskişehir Şubesi'nden “Hobi bahçeleri hobikondu olmasın” uyarısı

Günümüzde özellikle Pandemi sonrası şehir stresinden uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak isteyen insanların kaçış noktası hobi bahçeleri olurken konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yaptığı açıklamada, “Hobi bahçesi edinmek isteyenler, toplu olarak kullanılan, kooperatifleştirilmiş tarım arazilerine yönelmek zorunda kalmaktadırlar. Son günlerde özellikle Yapı Kooperatifleri kurularak bu amaçla satışlar yapılmaktadır. Kooperatif hissesi satışı yapan kişiler satışları bitirdikten sonra kooperatiften istifa ederek yatırımcıları yasalar ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durumun devam etmesi durumunda yakın gelecekte zarar verilmiş tarım arazileri, çarpık gecekondu hobi köyleri ve mağdur vatandaşlarla karşılaşacağımız aşikârdır. Belediyeler ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, vakit kaybetmeden saha denetimlerini arttırmalı, sosyal medyada sürekli ilanları yer alan bu yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunlarına uygunluklarını inceleyerek olası mağduriyetlerin zaman kaybetmeden önüne geçmelidir. Belediyelerimiz, kırsal alana dönmek isteyen vatandaşlarımıza köy içi mevkilerde yer göstermeli, ücretsiz tip projeler vermeli, Tarım Müdürlüklerinin de görüşü alınarak yasal mevzuatlara uygun yapılaşmayı teşvik etmelidir. Bu vesileyle vatandaşlarımızı alacakları arazinin imar durumunu, ne satın aldıklarını, ileride sıkıntı yaşama ihtimallerinin olup olmadığını araştırmadan yatırım yapmamaları konusunda uyarmayı görev biliriz” denildi.

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