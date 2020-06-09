Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)İZMİR merkezli FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir´de 18 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı.<br>İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 muvazzaf astsubayın Eskişehir´de olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı kararı bulunan 18 FETÖ şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından soruşturmalarının yapıldığı İzmir´e gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-06-09 14:25:09<br>
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