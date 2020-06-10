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(Özel) Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor Anneleri öldürülen köpeklere sütannelik yapıyor Yavru köpeklerin sahibi Osman Şentürk; "Toplamda 17 yavruya bakıyor, kendi yavrularından ayırt etmiyor" "Köpeklerime bunları yapanları Allah’a havale ediyorum" Pamuk’un sahibi Altuğ Ulucan; "Aynı kendi yavruları gibi bakıyor, besliyor inşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz"

İHA

(Özel) Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor Anneleri öldürülen köpeklere sütannelik yapıyor Yavru köpeklerin sahibi Osman Şentürk; "Toplamda 17 yavruya bakıyor, kendi yavrularından ayırt etmiyor" "Köpeklerime bunları yapanları Allah’a havale ediyorum" Pamuk’un sahibi Altuğ Ulucan; "Aynı kendi yavruları gibi bakıyor, besliyor inşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz"

Eskişehir’de Pamuk isimli Akbaş cinsi köpek, canice vurularak öldürülen başka bir köpeğin yavrularına sütannelik yapıyor. Adeta insanlık dersi veren Pamuk’un kendi yavrularıyla birlikte 17 köpeğin hayatta kalmaları için verdiği mücadele taktir topluyor.
Osman Şentürk’ün geçen günlerde Akbaş cinsi 4 çoban köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından canice silahla vurularak öldürüldü. Aradan 2 gün geçtikten sonra Şentürk’ün 12 yavrusu bulunan Ayperi isimli Akbaş cinsi köpeği de aynı şekilde öldürüldü. Olayların ardından jandarma ekiplerine şikayette bulunan Şentürk, yetim kalan yavruları bir müddet şırınga ile süt vererek besledi. Daha sonra gözleri açılmayan yavrulara anne bulma arayışına giren Şentürk, Altuğ Ulucan’ın sahip olduğu Pamuk isimli Akbaş cinsi köpeği sütanne olarak denedi. İlk etapta yavruları yadırgayan 3 yaşındaki Pamuk, kısa süre içinde annesiz kalan sevimli patileri benimsedi. Türk ırkı olarak nam salan Akbaş cinsi Pamuk, şimdi sevimli patileri kendi yavrusuymuş gibi emziriyor. Toplam 17 yavruya bakan Pamuk, yavruları annesiz bırakanlara da adeta insanlık dersi veriyor.

"Köpeklerime bunları yapanları Allah’a havale ediyorum"
Konuyla ilgili konuşan yavruların sahibi Osman Şentürk, "Koyunlarımızı otlatmaya çıkardığımız gün köpeklerimiz kurt kokusu alıp peşinden gittiler. Ondan sonra gelmediler, ben de pek aldırış etmedim. Aradan bir gün geçti köpeklerimi aramaya gittim. 4 köpeğimin de öldürülmüş olduğunu gördüm. 2 gün sonra da yavrulu bir dişi köpeğimi kaybettim. Onun da vurulduğundan şüpheleniyorum. Yavrular ortada kaldı ve daha gözleri açılmamıştı. Dişi bir köpek getirdik yavrulara sütannelik yaptırıyoruz. Toplamda 17 yavruya bakıyor. Köpeklerime bunları yapanları Allah’a havale ediyorum. Jandarmaya şikayette bulundum ama kanıtımız olmadığı için onlarında elleri kolları bağlı. Bu hayvanların ağızları, dilleri yok. Bunlar bizim milli değerlerimiz. Bizim malımızı, canımızı koruyorlar" dedi.
"Kendi yavrularından ayırt etmiyor"

Pamuk’un yavrulara kendi yavrusuna bakar gibi sahiplendiğini aktaran Şentürk, "İlk etapta yavrulara şırınga ile süt verdik. Anneleri kadar bakamasak ta bakmaya çalıştık. Pamuk ilk başlarda biraz yadırgadı. Daha sonra yavruları benimsemeye başladı. Şimdi kendi yavrularından ayırt etmiyor" diye konuştu.

"İnşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz"
Pamuk’un sahibi Altuğ Ulucan ise, "Bu yavruların babaları arkadaşımızın çok eski bir köpeğiydi. Anneleri de Osman’ın çok eski soydan gelen bir köpeğiydi. Bu yavruların Akbaş ırkı için çok değerli olduğunu bildiğim için Pamuk’u getirdim. İlk geldiğimizde yavruların hepsinin gözleri kapalıydı. Annelerine zarar veren insan nasıl bir insan anlamış değilim. Getirdiğimde Pamuk biraz yadırgadı. Sonrasında onları kabullendi. Yaklaşık 3 gündür aynı kendi yavruları gibi bakıyor, besliyor. Yanına yaklaşan olduğunda korumak için tepki de veriyor. Pamuk’un annelik içgüdüsü daha öncede vardı. Küçük köpekleri yanına alır onlarla yatardı. Bunları da sahiplendi. Kendi yavrularından ayırmayarak büyütmeye çalışıyor. İnşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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