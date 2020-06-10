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Eskişehir'de 65 ve yaş üstü, ulaşım kartları için uzun kuyruklar oluşturdu

DHA

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, süresi biten toplu taşıma kartlarını yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Genel olarak maske takan kuyruktakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Normalleşme süreciyle birlikte 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri açıklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kullanım süresi biten ücretsiz toplu taşıma kartlarını yenilemek için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi...

Eskişehir'de 65 ve yaş üstü, ulaşım kartları için uzun kuyruklar oluşturdu

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, süresi biten toplu taşıma kartlarını yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Genel olarak maske takan kuyruktakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.<br>Normalleşme süreciyle birlikte 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri açıklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kullanım süresi biten ücretsiz toplu taşıma kartlarını yenilemek için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İletişim Merkezi'ne (BİLEM) gitti. Mesai saatinin saat 12.00'de başlaması nedeniyle vatandaşlar yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi. Uzun süre sırada bekleyen vatandaşlardan bazıları tepki gösterirken, bazısı ise türkü söyleyerek vakit geçirdi.<br>Saat 10.00'dan beri sıra beklediğini söyleyen Hasan Karataş, "3 aydır evde kapalıydık. Hiçbir işimizi göremiyorduk. Bugün, bize sokağa çıkmak serbest oldu. Allah bundan sonra bize böyle bir şey göstermesin" dedi.<br>Kartını yeniletmek için bekleyen Mehmet Yılmaz ise, "Saat 09.00'dan beri bekliyoruz. Geldik, gittik açılmadı. İçeride 2 memur çalışıyor. Memur sayısını artırın diyoruz. Bu insanlar 3 aydır evlerindeydiler. 'Hastalık bulaşabilir' diyoruz ama dinleyen yok. Burası hastalığın bulaşma riski en yüksek olan yer. Daha fazla memur çalışsa bu insanlar burada beklemez" diye konuştu.<br>Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, BİLEM'in, 11 Haziran tarihinden itibaren saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-06-10 13:40:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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