ESTÜ’de bir personelde korona virüs tespit edildi

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Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) çalışan bir kişinin korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıkması üzerine üniversitede temas halinde olduğu kişiler izole edildi.

ESTÜ’de çalışan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine üniversite içerisine girişler kısıtlandı. Virüsün bulaştığı kişinin üniversitede temaslı olduğu çalışanlara İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince virüs testi yapıldı. Görevliler tarafından temaslı olan kişilerden numune alınırken, üniversitede filyasyon çalışmalarına başlandı.

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