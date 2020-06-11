Odunpazarı’ndan LGS ve YKS’ye girecek olanlara online psikolojik danışmanlık

Odunpazarı Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler için online psikolojik danışmanlık hizmeti verecek. Sınav kaygısına yönelik uzman psikologlar tarafından verilecek danışmanlık için başvurular bugün başladı.

Odunpazarı Belediyesi, LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilerin yaşadığı sınav kaygısını gidermek ve öğrencilere destek olmak için psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı uzman psikologlar tarafından verilecek olan danışmanlık hizmeti, öğrencilerin sınav kaygılarını gidermeye yönelik olacak. Zoom üzerinden gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmeti, tamamen ücretsiz olacak. Online psikolojik danışmanlık için başvurular 11 Haziran Perşembe günü (Bugün) başladı. Danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenler, 15.06.2020 Pazartesi gününe kadar Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün (0 222) 250 76 46 numaralı telefonu arayarak başvuruda bulunabilir.

Hafta içi her gün, mesai saatleri içerisinde gerçekleşecek olan online psikolojik danışmanlık hizmetiyle, öğrencilere sınav sürecinde hissedilen baskılar, hazır hissetmeme ve sınav kaygısı gibi hususlarda destek verilecek. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve problemle baş etme becerilerini güçlendirmelerine katkı sağlanacak.

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