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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların emeği Tepebaşı’nda değer buluyor

İHA

Tepebaşı Belediyesinin yerel üretime ve kadınlara verilen destekler kapsamında uygulamaya koyduğu ve haftanın iki günü Eskişehirliler ile buluşan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası yeniden hizmet vermeye başladı.

Kadınların emeği Tepebaşı’nda değer buluyor

Tepebaşı Belediyesinin yerel üretime ve kadınlara verilen destekler kapsamında uygulamaya koyduğu ve haftanın iki günü Eskişehirliler ile buluşan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası yeniden hizmet vermeye başladı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyet göstermeyen proje, yeniden kent halkı ile doğal ürünleri buluşturuyor. Kırsal mahallelerden üretici kadınların el emeği ile ürettikleri ürünler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı kadınların el emeği ürünleri Eskişehirlilerin beğenisini topluyor. Perşembe günleri Özdilek Kültür Merkezi’nde, cumartesi günleri ise Batıkent Belde Evi bahçesinde açılacak satış noktası ile emeklerini kazanca dönüştüren üretici kadınlar da projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtiyor. Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi Korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.

“Emeklerimizi değerlendirmek çok güzel”
Kadın üreticilerden Hatice Benlikaş, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Sazova’dan geliyorum. Burada olmak ve ürettiğimizi, emeklerimizi değerlendirebilmek çok güzel. Özellikle Ahmet Ataç Başkanımıza minnettarız, onun sayesinde kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz, para kazanıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Korona dolayısıyla biraz tedirginlik oluyor illa ki ama tedbirler alınmış durumda. Ürünlerimiz de gayet temiz, doğal ve hijyenik. Şu an bakla, taze soğan, kekik, maydanoz ve nane satışı yapıyorum. Hepsi kendi ürünümüz ve ilaç kullanmadan hayvan gübresiyle yetiştirdik. Milletimize yararlı olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti sunuyoruz” dedi.

“Kadın olarak bir şeyler başarabilmek çok güzel”
Satılmışoğlu Mahallesi üreticilerinden Safiye Bayraktar ise “Burada kendi ürünlerimizi satıyoruz ve bu çok güzel bir şey. Kadın olarak bir şeyler başarabilmek çok güzel. Belediyenin de böyle bir proje hazırlaması çok güzel. Başkanımıza bu imkan için çok teşekkür ediyorum. Biz köyde olduğumuz için Korona virüsten pek etkilenmedik. Ürünlerimiz henüz yetişiyor. Tarlada da ürünlerimiz var, ilerleyen günler de onlar da burada olacak. Tarhana, makarna, sebze, sarma, bakla vatandaşlarımızdan ilgi görüyor” diye konuştu.

“Ürünlerimizin değerlendirilmesi çok güzel”
Firdevs Altun isimli üretici de projeden duyduğu mutluluğu ifade etti ve “Satılmışoğlu’nda bahçemiz var. Kesinlikle kimyasal madde kullanmadan, toprak ve suyla yetiştirmeye çalıştığımız ürünlerimizi satıyoruz. Özelikle Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür ediyoruz bu imkan için. Bu projede olmak çok güzel bir duygu. Hem sosyal bir faaliyet hem de ürünlerimizin değerlendirilmesi çok güzel. Ürünlerimizi böyle doğal üretmeye devam ettiğimiz sürece ilginin de devamı gelecek. Çoğunlukla sarımsak yetiştiriyoruz. Sarımsağı kaldırınca aynı araziye taze fasulye, turşuluk salatalık, ıspanak ekiyoruz. Sebzelerimiz ileride daha da çoğalacak inşallah. Telefonla arayıp ürünlerimizden dolayı memnuniyetlerini ileten arkadaşlarımız var” diye belirtti.

Vatandaşlar da çok seviyor
Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nı ziyaret ederek alışveriş yapan kent halkı da projeyi beğendiklerini ve desteklediklerini söylüyor. Nevin Odabaşıoğlu severek alışveriş yaptığını söyleyerek, “Burayı geçen seneden de biliyorum, çok hoşuma gidiyor. Kadınların desteklemesi de çok güzel. Alışverişe geldik. Nane aldım, nanenin tam zamanı, kurutacağım. Bakla da aldım daha da bakıyorum, başka şeylerde alacağım” derken, Ayşe Saltuk isimli vatandaş ise “Kadın üreticilerimizi geçen seneden biliyorum, yeniden açıldığını duyunca hemen geldim. Erik, nane, maydanoz, marul ne bulursam aldım. Projeyi de çok beğendim” diye konuştu.

Üretimin değerini bir kez daha anlaşıldı
Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman ise Korona virüs döneminde gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Toraman, “Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nın yeniden açılması, hepimize hayırlı olsun diyorum. Pandemi sürecinde kimse altın almaya, elbise almaya koşmadı. Hemen marketlere koşup yiyecek bir şeyler almaya koştu. Bu da gıda üretiminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tabi bir de bu işte kadın üreticinin olması, ayrı bir güzellik. Her şeye rağmen üretim çok önemli, bu önemi kavramalıyız” sözlerini kullandı.
Eskişehirlilerin büyük beğenisini toplayan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kırsal mahallelerden gelen üretici kadınların el emeği ile ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler her hafta satışa sunulacak. Kadın üreticilerin emeği doğal ürünler, perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi’nde, cumartesi günleri ise Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile buluşacak.
Ayrıca Tepebaşı Belediyesinin Eskişehir’in ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanıştırdığı Ekolojik Pazar, 14 Haziran tarihinden itibaren her pazar, Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet verecek.

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