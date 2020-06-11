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‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu’ projesi hayata geçiyor Salgın süreci ve sonrasındaki süreçte günlük yaşamında zorlanma yaşayan bireyler için destek sistemi geliştirmek hedefleniyor

İHA

Anadolu Üniversitesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın COVID19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı çağrısı kapsamında 'Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu' Projesi'ni hayata geçirdi.

‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu’ projesi hayata geçiyor Salgın süreci ve sonrasındaki süreçte günlük yaşamında zorlanma yaşayan bireyler için destek sistemi geliştirmek hedefleniyor

Anadolu Üniversitesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın COVID19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı çağrısı kapsamında ‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu’ Projesi’ni hayata geçirdi.
Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Özer’in yürütücülüğünü üstlendiği projenin ekibinde ise Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğretim üyeleri Prof. Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan ve Prof. Dr. Esra Ceyhan ile birlikte Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Bayoğlu yer alıyor.

Salgının olumsuz etkilediği bireyler için psikolojik destek
Korona virüs (Covid19) salgının sadece fiziksel değil ekonomik ve sosyal hayatları da etkileyen bir salgın olduğu hususundan yola çıkılarak hayata geçirilen projede, salgın sürecinde ve sonrasındaki süreçte psikolojik belirtileri artan ve psikolojik yardım alma imkânı bulamayan; tüm bunların sonucunda da günlük yaşamında zorlanma yaşayan bireyler için destek sistemi geliştirmek hedefleniyor. İnsanların depresif duygu durum, kaygı problemleri ve stresle başa çıkma becerilerini artıracak modüller üretmeyi amaçlayan projede üretilen program tamamen çevrimiçi ortamda sunulacak. Bireyler böylece psikolojik belirtilerle başa çıkmak için deneysel olarak etkililiği sınanmış yöntemleri öğrenme ve günlük yaşantılarında kullanma fırsatı bulabilecekler.

Kişisel gelişime de katkıda bulunacak
Geliştirilen müdahale programını tamamen ücretsiz olarak yayınlayacak olan projenin ekibi dört kişiden oluşsa da, proje içeriği psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji ve psikiyatri alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcılarla birlikte geliştirilecek. Uygulama üç ay içerisinde yayına sokularak halkın hizmetine sunulacak. Bu sayede psikolojik problemi olan bireyler, problemler büyümeden destek alma fırsatı bulurken herhangi bir problem yaşamayan bireyler de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere sistemden yararlanabilecekler.
‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu’ aynı zamanda bu konuda yapılmış ilk uygulama olma özelliği de taşıyor. İlk etapta üç farklı problem alanına yönelik olan projenin ilerleyen dönemde birçok farklı problem alanına yönelik müdahaleleri de içeren büyük bir platform haline gelmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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