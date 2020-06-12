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Mülteci ailelerden ‘online’ ders için Türkiye’ye büyük teşekkür Türkiye bu zor günlerde onların da eğitimlerine önem verdi ve aksatmadı

İHA

Türkiye'de yaşayan mülteci aileler, Korona virüs nedeniyle Türkiye'de okulların kapatılma ve eğitimin 'online' sistemine geçirilmesi sürecinde çocuklarının da eşit değerde eğitim alabilmesini sağlayan yetkililer için Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiler.

Mülteci ailelerden ‘online’ ders için Türkiye’ye büyük teşekkür Türkiye bu zor günlerde onların da eğitimlerine önem verdi ve aksatmadı

Türkiye'de yaşayan mülteci aileler, Korona virüs nedeniyle Türkiye’de okulların kapatılma ve eğitimin ‘online’ sistemine geçirilmesi sürecinde çocuklarının da eşit değerde eğitim alabilmesini sağlayan yetkililer için Türkiye’ye teşekkürlerini ilettiler.
Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüs (Covid19) nedeniyle dünyanın birçok ülkede hayat eve sığar solağını ile kendilerini evlerde izole etme sürecinde Türkiye, ana okuldan başlayarak yükseköğretime kadar tüm eğitim sistemini internet ortamlar üzerinden sürdürülüyor. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak geliştirilen programlarla öğrencilerin eğitimlerini aksatmamak için canlı derslere devam ediyor. Bu canlı dersler üzerinden her Türk öğrencisi faydalanabilirken, kendi ülkelerinde yaşanan savaş durumu nedeniyle Türkiye’ye sığınan mülteci ailelerdeki çocuklar da Türk öğrencileri gibi eşit bir şekilde bu eğitime katılabiliyorlar. Mülteci aileler ise bu Türkiye Cumhuriyetin kendi çocukları gibi onların çocuklarına da bu fırsat sunduğu için oldukça mutlu olduğu dile getirdi.
Yaklaşık 2 sene önce Afganistan’dan kaçarak Türkiye’ye sığınan Amiri ailesinde 2 oğlan ve bir kız çocuğu bulunuyor. Bu çocuklar ülkede devam eden savaş nedeniyle eğitimlerini kendi memleketinde sürdüremedi. Türkiye’ye geldikten sonra Amiri ailesinin babası Gulam Rasul Amiri, çocuklarını okula kayıt ettirerek çok mutlu olmuştu. Ancak aniden dünyayı etkisi altına alan Covid19 bir nebze de olsa onların yüzündeki gülüşünün kayıp olmasına neden olmuştu. Çünkü Gulam Rasul artık çocukların okul ve eğitim hayatının nasıl olacağı konusunda çok endişeliydi. Ancak Türkiye yetkililer tarafından alınan kararlar doğrultusunda bu çocuklar yine eğitime dönebilerek onları mutlu etti.
Gulam Rasul Amiri, sunulan fırsatlar nedeniyle Türkiye’ye teşekkür ederek konu ile ilgili duygularını şöyle anlattı:
“Şimdi Türkiye’de mülteci olarak yaşayan Afgan uyrukluyum. Türkiye devletinden çok teşekkür ederiz, özellikle eğitim idaresinden bizim çocuklarımıza böyle bir imkan sundukları için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz ki çocuklarımız evden ‘online’ olarak derslerini takip edebiliyorlar ve çocuklarımıza bu imkan sunuluyor. Hem evde sıkılmıyorlar, hem derslerini takip ediyorlar. Biliyorsunuz Afganistan’da savaş var, Taliban okulları, medreseleri ve camilerde rahat bırakmıyorlar. O yüzden burası eğitim ve öğrenim konusunda çocuklar için çok iyi bir yerdir. Bütün ihtiyaçlar karşılıyor ve eğitim konusunda her olanak mevcuttur. Sadece Afgan çocukları değil, Türkiye’de yaşayan bütün mülteci çocuklar için ister Suriyeli olsun ister Iraklı olsun bu imkanlar sunuluyor. Türk öğrenciler gibi mülteci öğrencilere de aynı fırsat tanıdığı için Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum.”

“Türk arkadaşlar gibi dersleri takip edebiliyoruz”
Amiri ailesinin en büyük çocuğu ve 7 sınıf öğrencisi olan Mukades Amiri ise ‘online’ üzerinden gördüğü dersler hakkında konuşurken bu dersler normal sınıf ortamı gibi anladığı belirterek, “Afganistanlıyım ve yedinci sınıfa gidiyorum ben. Biz iki sene önce Afganistan’dan geldik altıncı sınıfı başladım şuan da bir sene geçti. Yedinci sınıfa gidiyorum. Dersler iyi geçiyor. Bir de okulumuza çok özledik. Biz inşallah Korona biterse okula gideceğiz. Dersleri takip ediyoruz bütün Türkler gibi. Dersler iyi geçiyor anlıyoruz dersleri. Çok mutluyuz. Bize böyle bir imkan sunulduğu için teşekkür ediyoruz Türkiye devletine” diye konuştu.
Ailenin diğer bir çocuğu Yousuf Amiri ise “ Afganistanlıyım Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum. Okula gidiyorum beşinci sınıfıyım çok mutluyum bizim sağlığımız için evde ders anlatıyorlar televizyonda. Çok mutluyuz teşekkür ediyoruz. Evde kaldığımız için dersleri TV’de koydular biz de anlıyoruz. Türk öğrencileri gibi ben de anlıyorum derslerim iyi yani” dedi.

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