Sınav kaygısını nasıl yeneriz? Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikoloğu Seda Gün Namal: "Aileler çocukları ile ilgili destekleyici konuşmalarda bulunabilirler" "Öğrencinin önüne geçemediği gerçek sınav kaygısı, odaklanma ile ilgili sorunlar oluşturabilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınav kaygısını nasıl yeneriz? Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikoloğu Seda Gün Namal: "Aileler çocukları ile ilgili destekleyici konuşmalarda bulunabilirler" "Öğrencinin önüne geçemediği gerçek sınav kaygısı, odaklanma ile ilgili sorunlar oluşturabilir"

İHA

Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikoloğu Seda Gün Namal, sınav kaygısı neden yaşanır, kaygıyı azaltmak için neler yapılabilir sorularını yanıtladı.

Sınav kaygısını nasıl yeneriz? Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikoloğu Seda Gün Namal: "Aileler çocukları ile ilgili destekleyici konuşmalarda bulunabilirler" "Öğrencinin önüne geçemediği gerçek sınav kaygısı, odaklanma ile ilgili sorunlar oluşturabilir"

Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikoloğu Seda Gün Namal, sınav kaygısı neden yaşanır, kaygıyı azaltmak için neler yapılabilir sorularını yanıtladı.
Sınav zamanının değişmesi ile ortaya çıkan tepkilerin doğal ve sağlıklı bir durum olduğunu ifade eden Namal, “Zihin şema ve haritalarla çalışır. Öğrencilerin sınavla ilgili şemalarında süreyle ilgili net olan fakat tutarlılık göstermediği için verilen bir tepki tehlikeymiş gibi düşünmelerine sebep oldu. Sınava atfedilen önemle ilişkili olarak bu tür bir durumda tepki göstermek normaldir diyebiliriz. Değişime yönelik öfke, üzüntü gibi adaptif duyguların eşlik ettiği bir tepki gösterdiklerini tahmin ediyorum. İçsel güvenlik algısı olan bireyler güvenlik ve tehlike algısını ayırt edebilir.Tepki veren öğrencilerin içsel güvenlik duygularının varlığına işaret eder ve bu açıdan sağlıklı olduğu söylenebilir.
Üstelik telafi konuları ise bu değişime iyi tarafından bakmamıza yardımcı olabilir. Müfredatın azaltılması, sürenin uzatılması gibi” dedi.
Performans gerektiren konularda endişe duymanın harekete geçirmede yardımcı olduğunu ve doğal olduğunu belirten Namal, “Öğrencinin önüne geçemediği gerçek sınav kaygısı odaklanma ile ilgili sorunlar yaratabilir, sınav ile ilgili konuşmak istemeyebilir, kişi planlarını istediği gibi yapamayabilir, başarıda düşüş, ders çalışmada isteksizlik yaratabilir.
Türk kültüründe sınava atfedilen değer yüksek, ailenin beklentisi ve sınavı yüceltmesi, sınav sonrası çevreden olumsuz eleştirilere maruz kalınacağının düşünülmesi,sınava yönelik yetersiz donanım, sınavın bir hayat başarısı olarak görülmesi öğrencilerde sınav kaygısını arttırır; ancak sınavın bir sınama aracı olduğu ve sınavda performansın etkin şekilde yansıtılması olduğu hatırlanmalıdır” diye konuştu.
STRES VE KAYGI FARKLI ŞEYLERDİR
Motivasyon için ufak düzeyde stresin başarıyı olumlu etkileyeceğini dile getiren Seda Gün Namal, stres ve kaygının farklı şeyler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gerçek sınav kaygısı başarıyı düşürür, öğrencilerin çoğu gerçek bir sınav kaygısı değil, stres yaşıyor, kaygıda bir takım fiziksel bulgular vardır; kalp atışlarının hızlanması,hiperventilasyon ,el ayak titremesi gibi bu ve bunun gibi bireyin istese de önüne geçemeyeceğini düşündüren belirtiler ve çaresizlik,yoğun kaygı duygusu sınav kaygısını düşündürür. Stresi de kaygı gibi algılıyoruz, stres ise; bir canlının rahatsız olduğu ya da uyum sağlaması gereken bir ortamda verdiği doğal tepkidir, kaygı ise stresin bir sonucu ve daha şiddetli boyutudur.”
NE YAPILABİLİR
“Sınav kaygısını nasıl yeneriz” sorusunu da yanıtlayan Psikolog Namal, şöyle konuştu: “Sınava çok kısa bir zaman kaldı, tanımladığımız gibi sınav kaygısı yaşayan öğrenciler bir uzmana danışmalıdır, stres yaşayan, panikleyen öğrenciler ise kalan süreyi nasıl faydalı değerlendirebilecekleri ile ilgili plan yaparak eksik konularına odaklanabilirler. Odaklanma ile ilgili sorun yaşayan bireylerde ''dikkat eksikliği bozukluğu(DEB,DEHB)''olup olmadığı değerlendirilebilir.
Motivasyon öğrenme için uygun koşulların olmasıdır. Bu koşullar var ise sınava kadar olan sürede önce istek gelsin sonra çalışırım değil, önce çalışmalıyız sonra zaten istek gelecektir. İn vitro denemeleri her gün sınava kadar uygulayabilirler; Öğrenciler, sınava girmeden önce neredeyse her gün sınavda neler yapacağını hayal edebilir, saat kaçta yatacak, kaçta kalkacak, kahvaltıda ne yiyecek, evden çıkmadan ailesi ile neler konuşacak, okula ne şekilde gidecek, sınav kitapçığını açtığında ne hissedecek bunları hayal edebilir, kişi önüne çıkabilecek engelleri öngörebilir. Böylece sınava yönelik kontrol duygusu geliştirilebilir. Bilinçaltımız hayallesek de ve olayın gerçeğini de yaşıyor olsak duygularımızı eşdeğer tutuyor, dolayısıyla hayallediğimiz zaman sınav günü aşina olduğumuz bir durumu yaşadığımız için daha rahat hissedeceğiz. Sınava yönelik düşünce ve inançlarımızı sorgulayabiliriz. Olumsuz düşünce ve inançlar sınav günü süreci ile ilgili karar davranışımızı etkileyebilir. Sınav sırasından beden kontrolü açısından sınava kadar nefes egzersizleri pratiği ile hızlı nefes egzersizi ve bedeni daha hızlı gevşetme öğrenilebilir.”
Düşünce değiştirme teknikleri öğrenilebilir, sınav esnasında gelen düşünceyi arka planda bekletme, sınav sorularını ön planda odaklanarak düşünme ya da düşünceyi ilerleyen saate erteleme çalışmaları yapılabilir."
GERÇEKÇİ OLUNMALI
Aileler çocukları ile ilgili destekleyici konuşmalarda bulunabilirler. Gerçekçi değerlendirmeler yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Seda Gün Namal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aileler mükemmeliyetçi ve başarı odaklı olduklarında çocuk başarıyı aileden sevgi ve onay almak için kullanıyorsa, sınavda kaygı seviyesi de artabiliyor, ailenin gerçek değerlendirmeleri çok önemli, ‘sen daha iyisini yaparsın’ demek çocuğun potansiyelini yansıtmıyorsa çok gerçekçi olmayabilir. Aileler çocuklarını yüceltebiliyor zaman zaman, bu yüceltmeler çocuğun hislerine eşlik etmiyor olabilir, gerçek değerlendirmeler ise hislerine yaklaşmamıza yardımcı olurken çocuğun geleceği açısından daha olumlu olacaktır. Çocuk sınavdan çıktıktan sonra ‘Bildiğimi aktardım’ diyorsa bu başarıdır, sınav sonucu kötü olsa dahi çocuğun çabasını takdir etmeliyiz. Empati yapabilir, çocuğun hislerine eşlik edebiliriz, bazen yalnızca yanında olup onu dinlemek bile destekleyici olabilir. Örneğin;zamanla potansiyelini yükselttiğini gözlemlediğimiz öğrenci için ‘Bir dahaki sefere çabalarsan yapabilirsin’ demek gerçekçi bir değerlendirmedir. Ders çalışma ve planı ile ilgili süreç öğrencinin sorumluluğuna bırakılmalıdır. Öğrenmeye ihtiyaç duymayan ve sınav sonrası kazanım sağlayacağını düşünmeyen biri için ne tutacağımız öğretmen ne de destek eğitim hatta 'sürekli ''çalış'' demek bile fayda sağlamayacaktır. Bazen aileler çocuklardan daha endişeli olabiliyor. Bu durumda öğrenci güven duyduğumuz ebeveynlerimiz için sınavın çok önemli olduğunu düşünüyor ve var olan kaygıyı daha üst seviyede yaşayabiliyor. Ailelerin sakin kalması, empatik ve gerçekçi olması her çocuk için güven duygusu oluşturduğu gibi kaygısını azaltıcı yönde etkili olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESTÜ’de Covid-19 testleri temiz çıktı
YEREL HABERLER ESTÜ’de Covid-19 testleri temiz çıktı
Mülteci ailelerden ‘online’ ders için Türkiye’ye büyük teşekkür Türkiye bu zor günlerde onların da eğitimlerine önem verdi ve aksatmadı
YEREL HABERLER Mülteci ailelerden ‘online’ ders için Türkiye’ye ...
Türkiye’nin kuşkonmaz üretim merkezlerinden Eskişehir’de hasat başladı Eskişehir’den dünyanın dört bir yanına kuşkonmaz ihracatı Kuşkonmaz üreticilerinden Arman Badur: “Ciddi bir üretimle çok önemli bir ihracat imkanı olacaktır” “Sadece Avrupa 150 bin ton ithal ediyor”
YEREL HABERLER Türkiye’nin kuşkonmaz üretim merkezlerinden ...
‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu’ projesi hayata geçiyor Salgın süreci ve sonrasındaki süreçte günlük yaşamında zorlanma yaşayan bireyler için destek sistemi geliştirmek hedefleniyor
YEREL HABERLER ‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal ...
Eskişehir'de adeta insan seli yaşanıyor Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda adeta Pendemi öncesi dönemin yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de adeta insan seli yaşanıyor Kent ...
Kadınların emeği Tepebaşı’nda değer buluyor
YEREL HABERLER Kadınların emeği Tepebaşı’nda değer buluyor
İnönü Belediyesi esnafa dezenfektan dağıttı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi esnafa dezenfektan dağıttı
Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı geri sayıma geçti
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı geri sayıma geçti
Maskesiz, sosyal mesafesiz karantina Karantina sürecindeki 200 kişilik çadır kentte yaşayanlar uyarılara pek de aldırış etmiyorlar
YEREL HABERLER Maskesiz, sosyal mesafesiz karantina Karantina ...
Millî Türk Talebe Birliğinden “Ayasofya açılacak” açıklaması
YEREL HABERLER Millî Türk Talebe Birliğinden “Ayasofya açılacak” ...
Korona sonrası gezginler için zor süreç bekliyor Eskişehir'de yaşayan ünlü gezgin çiftten gezginlere virüs sonrası gezme tavsiyeleri "Kesinlikle Avrupa’ya gitmeyin" "Sigortasız gezmeyin, hostellerde kalmayın, her zaman maske bulundurun”
YEREL HABERLER Korona sonrası gezginler için zor süreç ...
Odunpazarı’ndan LGS ve YKS’ye girecek olanlara online psikolojik danışmanlık
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan LGS ve YKS’ye girecek olanlara online ...
Kendisini oğlundan sonra özel çocuklara adayacak
YEREL HABERLER Kendisini oğlundan sonra özel çocuklara adayacak
ESTÜ’den Korona virüs açıklaması
YEREL HABERLER ESTÜ’den Korona virüs açıklaması
Üniversitede çaycıda koronavirüs çıktı, 20 personele test yapıldı
YEREL HABERLER Üniversitede çaycıda koronavirüs çıktı, 20 personele ...
KOM haksız kazancın karşısında Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce dal sarılmış sigara ile makaronlar ele geçirildi
YEREL HABERLER KOM haksız kazancın karşısında Polis ekiplerinin ...
ESTÜ’de bir personelde korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER ESTÜ’de bir personelde korona virüs tespit edildi
Mevsimlik işçinin çocuğunda koronavirüs çıktı, 200 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mevsimlik işçinin çocuğunda koronavirüs çıktı, 200 ...
Odunpazarı’ndaki metruk yapılarda güvenlik tedbirleri Vatandaşların huzur ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam ediliyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndaki metruk yapılarda güvenlik ...
4 yaşında çocukta virüs çıkınca 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik tarım işçisi ailesiyle gelen çocukta Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı Çadır kent 14 günlüğüne karantina altına alındı, 6 kişilik filyasyon ekibi çocuğun temas halinde olabileceği işçiler ile ailelerinden numune örnekler alıyor
YEREL HABERLER 4 yaşında çocukta virüs çıkınca 200 nüfuslu çadır ...
Başkan Ataç’tan Eskişehir Barosu’na ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Eskişehir Barosu’na ziyaret
Tarım sektöründe yeni destekler ihracatı artırır Sektör istişare toplantısında tarım sektörünün beklentilerini ve Eskişehir’deki üreticilerin taleplerini paylaşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan; "Çiftçilerimizin bir mühendis gibi bilinçlendirmek zorundayız"
YEREL HABERLER Tarım sektöründe yeni destekler ihracatı ...
Çiftçilere sahte ve taklit gübre uyarısı Hububat tarımında taklit, tağşiş ürün olarak üretilen ve güvenli olmayan kimyevi gübreleri kullanmayınız
YEREL HABERLER Çiftçilere sahte ve taklit gübre uyarısı Hububat ...
65 yaş üstü vatandaşlar kart aktifleştirme kuyruğu Sokağa çıkma izni verilmesinin ardından ücretsiz toplu taşıma araçlarına biniş kartları için uzun kuyruk oluştu
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar kart aktifleştirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X