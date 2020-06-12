Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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<br>Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polisleriyle birlikte kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Güllük, Kurtuluş, Hayriye, Ömerağa, Yenikent, Fatih, Vişnelik, Zafer, Kırmızıtoprak mahallelerinde bulunan toplam 15 adrese operasyon düzenledi. Takibe alınan 8 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11,24 gram esrar, 10,17 gram metamfetamin, 0,26 gram bonzai, 1 adet ecstacy, 3 adet tabanca ve 36 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 6'sı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN<br>2020-06-12 11:58:09<br>

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