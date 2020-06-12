Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 18 muvazzaf astsubay adliyede İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Eskişehir'de de operasyon düzenlenmişti.

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İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli 18 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı' yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, aranan şüphelilerin Eskişehir'de olduğunu tespit edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyon sonucu, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 muvazzaf astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli 18 kişi, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Öte yandan FETÖ şüphelisi 18 muvazzaf astsubayın adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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