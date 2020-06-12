Eskişehir Dede Korkut Parkı´nda 5 bin kişi cuma namazı kıldı

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi´nde yer alan Dede Korkut Parkı´nda, yaklaşık 5 bin kişi Cuma namazı kıldı. Namazdan önce etkili olan sağanak, namaz vaktinde yerini güneşli havaya bırakırken, kalabalık şeffaf yağmurluklar giydi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'de, valilik ve müftülüğün belirlediği cami avluları, parklar, semt pazarları ile futbol sahalarından oluşan toplam 466 noktada, cuma namazı kılındı. Valiliğin belirlediği alanlardan biri olan Odunpazarı ilçesindeki Sümer Mahallesi Dede Korkut Parkı'ndaki Cuma namazına, yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Namaz öncesinde yağan yağmura rağmen, toplanan kalabalık parkı terk etmedi. Namaz vakti duran yağmur, yerini güneşli havaya bıraktı. Namaza gelenler, yağmurun yeniden başlama ihtimaline karşı şeffaf yağmurluklar giydi.<br>Görevliler, safları koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenledi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-CanerAKSU<br>2020-06-12 14:21:12<br>
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