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Kuaförler endişeli vatandaşları bekliyor Eskişehir’de bir kuaför müşterilerine cama yazdığı yazı ‘Endişeye gerek yok, eviniz kadar temiz’ yazısı ile seslendi Kuaförlerden 'içiniz rahat olsun' çağrısı

İHA

Uzun bir aranın ardından hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, Korona virüs (Covid19) endişesi taşıyan vatandaşları tekrar salonlarına bekliyor. Eskişehir'de de bir berber, cama astığı 'Endişeye gerek yok. Eviniz kadar temiz' yazısı ile dikkat çekti.

Kuaförler endişeli vatandaşları bekliyor Eskişehir’de bir kuaför müşterilerine cama yazdığı yazı ‘Endişeye gerek yok, eviniz kadar temiz’ yazısı ile seslendi Kuaförlerden 'içiniz rahat olsun' çağrısı

Uzun bir aranın ardından hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, Korona virüs (Covid19) endişesi taşıyan vatandaşları tekrar salonlarına bekliyor. Eskişehir’de de bir berber, cama astığı ‘Endişeye gerek yok. Eviniz kadar temiz’ yazısı ile dikkat çekti.
Tüm Türkiye’de normalleşme adımları kapsamında atılan adımlar ile berber, kuaför ve güzellik merkezleri tekrardan faaliyete başladı. Kuaförler bu sürenin ardından müşterilerini beklerken Korona virüs endişesi taşıyan bazı vatandaşların salonların yolunu tutmak için çekinceleri sürüyor. Eskişehir’de de bu sebeple berber ve kuaförlerin işlerinde bir azalma gözlemleniyor. Kuaförlerde temizlik ve dezenfektan işlemlerinin yanı sıra Korona virüse karşı özel tedbirler uygulanırken endişeli vatandaşlara ilginç bir çağrı Eskişehir’deki bir kuaförden geldi.
“Vatandaşlarımızın içi rahat olsun”
Saloon HY adlı işletmenin sahibi Hasan Yılmaz, dükkanın camına ‘Endişeye gerek yok. Eviniz kadar temiz’ yazısı asarak müşterilerini beklemeye başladı. Konuyla ilgili konuşan Yılmaz, “Korona virüs nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından tekrar işletmelerimizi açsak da vatandaşların endişesi sürüyor. Bu yüzden pek çok vatandaş kişisel bakımlarını evinde yapmayı veya bekletmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla bizim de işlerimizde bir azalma söz konusu. Vatandaşlarımızın, müşterilerimizin içi rahat olsun. Düzenli olarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Açıklanan tüm tedbirlerin yanı sıra kendimiz de tedbirler alıyoruz. Umarız bu endişe zamanla kaybolur. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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