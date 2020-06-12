Ani yağmur Cuma namazı kılmaya engel olmadı Vatandaşlar açık alanda, ıslak zemi üzerinde Cuma namazını kıldı

Eskişehir’de bugün Cuma namazından hemen önce aniden yağan yağmur, vatandaşları ıslak zeminin üstünde namaz kılmak zorunda bıraktı.

Dünyaya yayılan Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanın duyurulduğu üzere bugün de ülke genelinde vatandaşlar açık alanlarda sosyal mesafeyi koruyarak namazlarını kıldılar. Ancak Eskişehir’de Cuma namazından biran önce aniden yağan yağmur namaza gelen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eskişehir Valiliği tarafından belirtilen açık alanlarda namaz kılan vatandaşlar yağan yağmur dolaysıyla ıslak zeminlerde ibadetlerini yaptılar. Önceden camiye gelen bazı vatandaşlar yağan yağmura da yakalanırken sonradan gelenler yağmurdan kurtulursa da, herkes getirilen secdede veya çevrede bulan karton parçalarını ıslak zemine sererek namazlarını zorluklar içinde kıldılar.

Ayrıca Reşadiye Camide gerçekleşen cuma namazı vatandaşların büyük katılımıyla gerçekleşirken, cemaat için belirtilen yerlerde sığmayan vatandaşlar çevrede bulunan ıslak yol, kıbleye bakan bankalar ve çimenler üzerinde namazlarını yerine getirdiler. Sosyal mesafe ve maskelerini takıp ibadetlerini gerçekleşen vatandaşlar yaşanan her türlü zorluklarını aşarak kılan namazdan sonra ölümcül Korona virüs salgının Türkiye ve dünyadan biran önce yok olması için yüze Allah’a da dua ettiler.

Öte yandan, aniden yağan yağmurun ardından cuma namazından sonra şehir merkezi ve çevresinde yine güneş yüzünü gösterdi.

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