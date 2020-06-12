Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik operasyonda, 7 muvazzaf gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 muvazzaf subay ve astsubayın 'Hava Kuvvetleri yapılanması'nda yer aldığını tespit etti. Savcılık talimatıyla evlerinde gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-06-12 15:25:33<br>
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