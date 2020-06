Sınava girecek öğrencilere danışmanlık desteği

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020 ve LGS 2020’ye girecek olan 8'inci sınıf öğrencileri için de online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

8’inci sınıf öğrencisi LGS ile 12’nci sınıf öğrencisi YKS’ye hazırlanan ve sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrenciler sınav kaygıları hakkında psikolojik danışmanlık hizmeti alıyor. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti, tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi’nin, “www.tepebasi.bel.tr” adresli web sitesinden randevu alabiliyor. Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilen hizmet ile öğrenciler; sınav tarihi, sınav sürecinde hissedilen baskılar, hazır hissetmeme gibi hususlarda danışman desteği alıyor. Destek hizmeti ile onlarca öğrencinin sınava yönelik kaygı düzeylerini azalırken, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine katkı sağlanıyor.



“Bir belediye başkanı olarak, gençlerimize destek olmayı çok önemsiyorum”

Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilecek olan hizmet hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sınava hazırlanan öğrencilere moral vererek, “Bir belediye başkanı olarak, gençlerimize destek olmayı çok önemsiyorum. Korona virüs (Covid19) sürecinde bu stresi yaşamak gerçekten zor. Ancak LGS’ye hazırlanan gençlerimiz, bu güçlüğü de omuzlayacaklardır. Bizler de her zaman olduğu gibi bu süreçte de YKS ve LGS’ye girecek olan gençlerimizin yanındayız ve girecekleri sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.