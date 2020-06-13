İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama 12 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında, Eskişehir'de gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli 18 muvazzaf askerden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı' yapılanmasına yönelik soruşturmalar çerçevesinde, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin Eskişehir'de olduğu tespit edilmişti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyon sonucu, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 muvazzaf astsubay yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli 18 kişi, emniyetteki işlemleri akabinde öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada FETÖ şüphelisi 18 muvazzaf astsubaydan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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