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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğik lamba düzeltme yerine tamamen kaldırıldı

İHA

Eskişehir'in İki Eylül caddesi üzerinde eğik duran ve yere düşmek üzere olan sokak lambası, basında yer alan haberler üzerine düzeltme yerine tamamen kaldırıldı.

Eğik lamba düzeltme yerine tamamen kaldırıldı

Eskişehir'in İki Eylül caddesi üzerinde eğik duran ve yere düşmek üzere olan sokak lambası, basında yer alan haberler üzerine düzeltme yerine tamamen kaldırıldı.
Basınında yer alan "Düştü düşecek” haberleri üzerine harekete geçen yetkililer, olay yerine teknik ekip gönderdi. Görevliler eğik lambayı düzeltme yerine tamamen kaldırmayı tercih etti. Lambanın kaldırılması sonrası elektrik hatlarından kaynaklanabilecek tehlikeyi ortadan kaldırmak için bağlantı kablolarını güvenli hale getirmeye çalışan görevliler, sokak lambasını alıp bölgeden ayrıldılar.
Sokak lambası yerine yenisinin dikilip dikilmeyeceği bilinmezken, çevre esnafı bölgenin aydınlatma ihtiyacı olduğunu belirttiler. Yaz mevsiminin gelmesi ve yeni normalleşme sürecinde sokağa çıkan vatandaşların yoğunluğu sebebi ile oluşan tehlikenin ortadan kaldırılmasından mutlu olduklarını anlatan çevre esnafı, bölgenin yeni bir lambayı yerleştirilmesi gerektiğini anlattılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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