Gökyüzünde eşsiz manzaralar Yağmurun habercisi yıldırım ve şimşekler gökyüzünü tabloya çevirdi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de aralıkla yağan yağmur öncesi gökyüzünde beliren yıldırım ve şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Eskişehir’de, kent merkezi ve ilçelerde 3 gündür aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar, hayatı kısmen olumsuz etkilese de yağış öncesi gökyüzünde beliren yıldırım ve şimşekler görsel şölen oluşturdu. Yaşanan doğa olayında, gök gürültüleriyle birlikte gökyüzünde eşsiz görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar da bu anlara tanıklık etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.