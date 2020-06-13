Tepebaşı'ndaki yeşil alanlarda çiçeklendirme çalışmaları

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Tepebaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün kent genelinde gerçekleştirdiği çiçek ekim çalışmaları ile güzel görüntüler oluşturmaya devam ediyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü1 Caddesi üzerinde bulunan yeşil alanlarda, çiçeklendirme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar neticesinde cadde, rengarenk bir görünüme kavuştu. Gerçekleştirilen çalışmalarda, Tepebaşı Belediyesi’nin 75 dönümlük alan üzerine kurulu kendi seralarında yetiştirdiği çiçekler kullanılıyor. Hem yaz hem de kış mevsimi süresince üretime devam eden seralar, Tepebaşı'nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynarken, serada yetiştirilen çiçek ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı'nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüm kazanıyor.

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