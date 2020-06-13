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Nakliye şoförünün duyarlılığı 500 bin TL değerindeki çalıntı yağı kurtardı Bursa'dan çalınan ve Ankara'ya götürülmek istenilen 24 ton sıvı yağ Eskişehir'de ele geçirildi Şahıslardan şüphelenen şoför, aracı güvenli bir otoparka çekerek polis ekiplerine haber verdi Yağ şirketinin Bölge Müdürü Oğuz Pıynar: “Malı ikinci kez aktarma yapan sürücünün ciddi bir duyarlılığı var” Nakliyeci Ali Tunç: “Aracı emniyetli bir yere çekip aküsünü söktüm, kendimi garantiye aldım”

İHA

Bursa'da, bir ayçiçeği fabrikasından Ankara'ya gönderilmek üzere tıra yüklenen 24 ton sıvı yağ çalındı. Şüpheli veya şüpheliler tarafından Eskişehir'e getirilen mallar iz kaybettirmek için bir başka tıra aktarılırken, nakliye şoförünün duyarlı davranışı sonucu yaklaşık 500 bin TL değerindeki sıvı yağ polis ekiplerince ele geçirildi.

Nakliye şoförünün duyarlılığı 500 bin TL değerindeki çalıntı yağı kurtardı Bursa'dan çalınan ve Ankara'ya götürülmek istenilen 24 ton sıvı yağ Eskişehir'de ele geçirildi Şahıslardan şüphelenen şoför, aracı güvenli bir otoparka çekerek polis ekiplerine haber verdi Yağ şirketinin Bölge Müdürü Oğuz Pıynar: “Malı ikinci kez aktarma yapan sürücünün ciddi bir duyarlılığı var” Nakliyeci Ali Tunç: “Aracı emniyetli bir yere çekip aküsünü söktüm, kendimi garantiye aldım”

Bursa’da, bir ayçiçeği fabrikasından Ankara’ya gönderilmek üzere tıra yüklenen 24 ton sıvı yağ çalındı. Şüpheli veya şüpheliler tarafından Eskişehir’e getirilen mallar iz kaybettirmek için bir başka tıra aktarılırken, nakliye şoförünün duyarlı davranışı sonucu yaklaşık 500 bin TL değerindeki sıvı yağ polis ekiplerince ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Bursa’da bulunan bir fabrikadan 24 ton ayçiçek yağı alan nakliyeci Ş.A., malı tır ile Ankara’daki toptancılara götürmek yerine Eskişehir’e getirerek, iddiaya göre elden çıkarmak için müşteri aradı. Yağların sahibi olan şirketin Bölge Müdürü Oğuz Pıynar ise, yağların toptancıya ulaşmadığını öğrenince Bursa Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde olan ayçiçek yağı yüklü tırın Ankara yerine Eskişehir’e geldiği tespit edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Yağları satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli Ş.A.’nın izini kaybettirmek için tırında yüklü yağları Eskişehirli nakliyeci Ali Tunç ile anlaşarak aracına yüklettiği öğrenildi. Tır sürücüsü Tunç, iki kez teslim adresi değiştirilen ve faturası olmayan yağların çalıntı olabileceğini düşünerek aracını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir otoparka çekip, aküsünü söktü. Akabinde polise yağ yüküyle ilgili bilgi verdi. Polis ekipleri, ayçiçek yağlarını satmak için toptancılarla görüştüğü belirtilen R.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Tır sürücüsü Ş.A.’nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

“Gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri bizim çalınan ürünlerimizi buldular”
Yağ şirketinin Bölge Müdürü Oğuz Pıynar, Eskişehir’de nakliyeci olan Ali Tunç’un dikkati ve duyarlılığı ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün yoğun çabası sonucu ürünlerini bulduklarını belirterek, “Bir ürün taşımacılığı yapıyoruz. Bir yağ taşımacılığı yapıyoruz. Buna bağlı olarak bir yükleme yaptık Bursa ilinden. Kontrollerde takibine ulaşamadık, uzun bir arayış oldu. Eskişehir emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü yoğun bir çaba içerisine girdi. İlgili aramalarda bulundu, şahıslar üzerinde ciddi bir efor sarf etti. Yoğun bir gündemle gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri bizim çalınan ürünlerimizi buldular. Ürünlerimiz başka bir araca aktarılmış şekildeydi. Sağ olsun yükü üzerine alan başka bir sürücü arkadaş, onun duyarlı davranışıyla ürünlerimizi şuan bulmuş durumdayız. Durum bundan ibaret. Bu ürün Bursa'dan Ankara'ya gidiyordu. Bu ürün yolda çalınmıştı. Biz çalındığına kanaat getirdik. Çalındı, nihayetinde gecenin sonunda çalınan malımıza asayiş şubenin etkin çalışmasıyla ulaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

“Malı ikinci kez aktarma yapan sürücünün ciddi bir duyarlılığı var”
Pıynar ayrıca, çalıntı malın yüklendiği nakliye şoförünün büyük bir duyarlılık gösterdiğini belirterek, “Şüpheli durum üzerine aracı güvenli bir yere çekiyor ve emniyet birimine haber veriyor. "Şüpheli bir durum var, üzerimde yağ var. Dolayısıyla gidip geliyorum, Bursa iline gidip geldim. Mamulü üzerimden almadılar" şeklinde bir şüphe ile emniyet birimlerine bilgi veriyor. Bunun üzerine zaten konu araştırıldığı için çok çabuk bir şekilde emniyete ulaşılıp, sonuca ulaşılıyor. Yani burada sürücünün ciddi bir duyarlılığı var. Malı ikinci kez aktarma yapan sürücünün ciddi bir duyarlılığı var. Yağın maliyeti 450500 bin TL civarındaydı” şeklide konuştu.

“Aracı emniyetli bir yere çekip aküsünü söktüm, kendimi garantiye aldım”
Nakliye şoförü Ali Tunç ise, malı yükleyen şahıslardan şüphelendiğini belirtip, aracı güvenli bir alana çektiğini söyleyerek, “Bugün bir hırsızlığa engel oldum. Ben bir yerden yük sardım. Sardıktan sonra bu şahıslardan şüphelendim. Şüphelenince mecburen emniyet birimleriyle irtibata geçtim. Malı şuanda emniyete teslim ediyorum. Kameralı, güvenli bir yere çektim aracı. Yani hırsızlığı önlemiş oldum bu arada. Aracı emniyetli bir yere çekip aküsünü söktüm, kendimi garantiye aldım. Emniyet birimlerinin gelmesini bekledim ve insanlardan da şüphelendiğim için malı emniyete bildirdim. Emniyet de geldi malın çalıntı olduğunu öğrendi ve malı şuan teslim ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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