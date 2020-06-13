Direksiyon başında panik yapınca aracıyla sulama kanalına uçtu

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Eskişehir’de bir kadın eşi adına kayıtlı otomobille seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple panik yapınca araçla su kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Sakintepe mahallesinde meydana geldi. C.Ç. (52) isimli kadın, eşinin üzerine kayıtlı olan otomobille tek başına seyir halindeyken bilinmeyen sebeple panik yaptı. Paniğin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, otomobille sulama kanalına uçtu. Kaza sonucunda yaralanan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan C.Ç., kaza yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.