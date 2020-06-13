Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

<br>Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de aniden başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve iş yerlerine sığınırken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.<br>Eskişehir'de hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşerken, aniden başlayan yağmur, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar AVM, iş yerleri ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalara yol açtı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur, daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN<br>2020-06-13 18:35:58<br>

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