Eskişehir’de sosyal mesafesiz yolculuk Eskişehir’deki tramvaylarda sosyal mesafe hiçe sayılıyor Tramvaylarda ‘virüs yok’ yolculuğu

Eskişehirli vatandaşlar tarafından şehir içi ulaşımda sıklıkla tercih edilen tramvaylarda, sosyal mesafe hiçe sayılıyor.

Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bütün önlemler alındı. Süreci titizlikle yöneten ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de, korona virüsün azlaması sonucu, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girildi. Ancak sürecin başlamasından sonra bazı vatandaşların korona virüsün tamamen yok olmuş gibi davranması, hem kedilerinin hem de tramvayda bulunan diğer yolcuları riske atıyor. Eskişehir'de tramvayın en yoğun olduğu çarşı ve İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan tramvay durakları, adeta dolup taştı. 1 Haziran öncesinde ayakta tek bir yolcu alınmayan tramvaylarda, şimdilerde ise fazla yolcu kontrolü yapılmıyor. Bu sebepten de en fazla yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hareket etmesi gereken tramvaylarda adeta insan seli yaşanıyor. Durum bazı vatandaşları da kurallara uyulmaması sebebiyle rahatsız ederken, uzmanlar vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini söylüyor.



"Hayatımız zamanımızdan daha önemli"

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik yok diye hemen tramvaya binelim’ gibi davranmamalıyız. Çünkü burada sonuçta biz bizi koruyoruz. Yakınlarımızı, ailelerimizi ve akrabalarımızı koruyoruz. Biz şu an virüs yok diye yine dolaşırken, nefes tutulan yakınlıkta buluyorsak aslında biz ne belediyeyi, ne de güvenlik görevlilerini kandırıyoruz. Asıl kandırılan biz oluyoruz. Hayatımız zamanımızdan daha önemli. Onun için biraz sabredelim. ‘Hemen bu tramvaya bilmeliyim’ gibi davranmayalım. Dikkatli olalım. Bindikten sonra kimse görmez diye maskelerimizi çıkartmamalıyız. Çünkü siz başkasını de endişelendiriyorsunuz. Unutmayalım ki; virüs hala aramızdaki birinde olabilir. Bu normalleşme sürecinde bir vatandaş olarak yetkililere yardımcı olursak o zaman ancak ülke tamamen normale dönecek. Yoksa yetkililerin işi de zor” denildi.

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