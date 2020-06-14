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Eskişehir'de yayalara çarpan sürücü aracıyla kaçtı: 4 yaralı

İHA

Eskişehir'de bir otomobilin yol kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Sürücü ise kaza sonrası aracıyla kaçtı.

Eskişehir'de yayalara çarpan sürücü aracıyla kaçtı: 4 yaralı

Eskişehir'de bir otomobilin yol kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Sürücü ise kaza sonrası aracıyla kaçtı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıfat Y. (28) idaresindeki 26 AN 836 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Nilgün K. (48), Ebru S.E. (20), Elvan H.C. (31) ile E.C.'ye (4) çarpıp kaçtı. Kaza sonrasında yaralanan 4 kişi 112 Acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Elvan H.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için, kazayı gören vatandaşların ifadesi sonrasında çalışma başlatıldı. Emniyet güçleri 71 Evler Mahallesi Batı Toroslar Sokak'ta Rıfat Y.'yi aracı ile birlikte yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan Rıfat Y.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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