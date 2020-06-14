Diz yaralanmalarında en sık menisküs görülüyor Diz ağrısı deyip geçmeyin

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Kurnaz, dizde ağrı ve şişme ile kendini belli eden menisküs yırtıklarının zamanında tedavi edilmezse kireçlenme sorununa yol açtığı uyarısında bulundu.

Eskiden genellikle profesyonel sporcularda görülen menisküs yırtıkları spor yapan kişilerin artması ve yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle daha fazla kişinin ortak şikayeti haline geldi. Oysa bilinçli bir şekilde spor yaparak, menisküs yırtığı gelişmişse bile doktorunuzu önerdiği basit hareketleri ihmal etmeyerek ağrıdan kurtulmak mümkün. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Kurnaz, menisküste erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu belirterek “Tedavi edilmeyen menisküs yırtığı, eklem kıkırdağında hasara yol açıyor ve kireçlenmeye dönüşebiliyor” diye uyardı.



Kıkırdağın koruyucusu

Diz eklemlerinde, kaval ve uyluk kemiği arasında bir yastık gibi hareket eden, içte ve dışta bulunan, C şeklindeki doku parçasına menisküs deniyor. Menisküsler, eklem yüzeylerindeki kıkırdağı koruyor. Bu kıkırdak da eklem yüzeylerinin birbirine zarar vermeden hareket etmesine izin veriyor. Menisküste yaşanan yırtıkların en sık görülen diz yaralanmalarının başında geldiğini ifade eden Dr. Recep Kurnaz, “Futbol gibi temas sporları ya da tenis ve basketbol gibi hareketli aktivitelerle ilgilenenlerde menisküs yırtığı riski daha fazla olsa da dizinde yanlış döndürme hareketi yapan kişilerde de bu yaralanmalara sıkça rastlanıyor. Öte yandan yaşlıların dizlerinde meydana gelen kireçlenme, kıkırdak aşınması gibi dejeneratif değişiklikler travma olmasa bile menisküs yırtığına neden olabiliyor” dedi.



Ağrı ve şişme ilk belirtiler

Ağrı, şişme ve dizde sertlik gibi belirtiler veren menisküs yırtıklarının diz hareketinde takılma hissi ve bacağı dümdüz uzatmada zorluk olarak kendini gösterdiğini dile getiren Dr. Recep Kurnaz, “Kısacası merdiven çıkma gibi diz kırma hareketi gerektiren durumlarda meydana gelen ağrı, menisküs yırtığını akla getiriyor. Yırtığın ilerlemesi ise bu belirtilerin yanı sıra yanma ve yürürken boşluğa basma hissine yol açıyor” diye konuştu. Menisküste erken tanının önemli olduğunu belirten Dr. Recep Kurnaz, tanı konusunda şu bilgileri verdi:

“Menisküsün uzun süreli yırtık kalması ve tedavi edilmemesi diz ekleminde sorun yaratabilir. Buna bağlı olarak da kıkırdak hasarı veya kireçlenme görülebilir. Menisküs tanısı için hastanın şikayetlerini dinleriz. Vücudun, dizin duruşuna, hareketine bakarız. Manyetik rezonans (MR) görüntülemesi ile de menisküs tanısı kesinleştirilir.”



Nasıl tedavi edilir?

Menisküs tedavisinde ilk tercihin yırtığın tipine, boyutuna ve yerine bağlı olarak dinlenme, soğuk uygulama, dizi yüksekte tutma, ağrı kesici ve yangı giderici ilaç kullanılması gibi yöntemler olduğunu anlatan Dr. Recep Kurnaz, “Diz ağrısı ve şişliği azaltan soğuk uygulamada, temiz bir beze sarılı buz küpleri 15 dakika boyunca dizin üzerinde bekletiliyor. İlk bir iki gün bu uygulamanın 46 saatte bir tekrarlanması gerekiyor. Ağrının şiddetli olduğu durumlarda hastanın koltuk değneği kullanması da gerekiyor” diye konuştu.

Kireçlenmeye bağlı menisküs yırtıkları bu tedavi şekliyle zamanla iyileştiğine işaret eden Dr. Recep Kurnaz, “Bu nedenle de cerrahiye gerek kalmıyor. Ayrıca hekimin tarif ettiği egzersizleri yaparak diz çevresindeki ve bacaklardaki kasları güçlendirmek de ağrının azalmasına yardımcı oluyor” dedi.

Bu uygulamalara karşın iyileşmeyen ve dizde takılmaya, kilitlenmeye sebep olan menisküs yırtıklarında tedavi, cerrahi ile sağlanıyor. Çocuklarda ve genç yetişkinlerde yırtılmış bir menisküsü onarmanın önemli olduğunu vurgulayan Dr. Recep Kurnaz, “Ancak menisküs yırtığı onarılamayacak kadar kompleks ise cerrahi olarak kesilerek çıkarılabilir. Ameliyattan sonra, dizin gücünü ve hareketini artırmak için egzersiz yapılması gerekir” diye bilgi verdi.



Ameliyat kapalı yöntemle yapılıyor

Menisküs ameliyatları genellikle artroskopik cerrahi adı verilen kapalı yöntemle gerçekleştiriliyor. Ucunda kamera bulunan ince uçlu bir cihaz sayesinde eklemin içinin görüntülendiğini anlatan Dr. Recep Kurnaz, “Aynı zamanda menisküs parçaları da alınarak hasta tedavi ediliyor. Kişi, işlemden hemen sonra taburcu edilebiliyor. Ancak günlük yaşamına, eski hareketlerine dönebilmesi için 34 hafta gerekiyor” dedi.

Tedavi edilmezse kireçlenmeye dönüşüyor

Zamanında tedavi edilmeyen menisküs yırtığının dizdeki eklem kıkırdağında hasara yol açtığını belirten Dr. Recep Kurnaz, “Bu da erken dönemde dizde ağrı ve hareket kısıtlılığına, geç dönemde de kalıcı kıkırdak hasarına bağlı olarak kireçlenme sorununa dönüşebiliyor. O nedenle dizdeki ağrılar asla hafife alınmamalı” uyarısında bulundu.

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