Sokakta uyuşturucu satan kadın yakalandı, evinde bonzai bulundu

<br>Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen D.A. adlı kadın, polis ekiplerince yakalanırken, evinde yapılan aramada 124,95 gram bonzai ele geçirildi.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen D.A. adlı kadını takibe aldı. Savcılık talimatıyla yakalanarak, gözaltına alınan D.A.´nın evinde yapılan aramada 124,95 gram bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelinin uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi hakkında da `uyuşturucu kullanmak´ suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-06-14 14:11:19<br>
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