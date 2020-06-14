Porsuk Çayı´na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, Porsuk Çayı´na düşen sokak köpeği, yoldan geçen zabıta memurları tarafından kurtarıldı.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, Porsuk Çayı kenarındaki sokak köpeği, suya düştü. Bir süre yüzen köpek, çaydan çıkamadı. Bu sırada 'Adalar' olarak bilinen bulvar üzerinden geçen zabıta memurları, köpeğin suya düştüğünü fark etti. Porsuk Çayı kıyısına inen zabıta memurları, köpeği sudan çekerek, çıkardı. Köpek, kısa süre sonra bulvara çıkarak, gözden kayboldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU<br>2020-06-14 15:07:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.